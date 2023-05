Para a melhor mãe do mundo um feliz dia das mães

Neste domingo (14) famílias do Brasil todo se reúnem para homenagear suas mães, afinal o dia das mães é um dia muito especial, pois a data reconhece e valoriza aquela mulher que gerou o maior amor da vida dela, aquela mulher que aguentou todas as dificuldades mas não desistiu e sempre fez questão de dá sempre o seu melhor para vê a felicidade do seu filho.

A palavra mãe é tão especial que não faltam sinônimos para representá-las, mãe de amor, de carinho, força e coragem. Toda mãe é única, e é justamente por isso que você vai sempre ouvir que minha mãe é a “melhor mãe do mundo”.

Mãe e filha

Ela é a melhor mãe do mundo porque só ela vai abrir mão de muitas coisas em prol de seus filhos, só ela vai ter mais paciência com você do que qualquer outra pessoa, ela também daria a vida de novo para lhe proteger de todo o mal, não tem mais ninguém nessa vida que torça tanto pela sua felicidade e sucesso quanto ela.

Sou muito agradecida pela mãe maravilhosa que eu tenho, pois graças a ela, eu gerei os maiores amor da minha vida, na qual sinto muito amor e orgulho de ser mãe. Agradeço a Deus por me abençoar com essa dádiva e por ganhar uma família tão linda, amorosa e dedicada.

Aline Santos com seus filhos Carlos Alberto e Carlos José Santos

Para todas as mães amigas, guerreiras, amorosas, dedicadas, inspiradoras, talentosas, orgulhosas, amadas, um feliz dia das mães repleto de amor, carinho e alegria para todos as mães do Brasil, em especial a minha mãe.

Obrigada mãe por me amar, eu te amo mãe!

Mãe Fefe com seu filho cantor Betinho e nora Idê

Fotos: Arquivo Pessoal