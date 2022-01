Pará adere a Rede Nacional que oferece serviços públicos em meio digitais

O Governo do Estado fechou parceria com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e aderiu ao gov.br, uma rede colaborativa que promove o intercambio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras referentes á transformação digital no setor público.

O objetivo é unificar todos os serviços digitais como os aplicativos Conect Sus,E-título e CNH digital, através de um login único disponíveis para o cidadão de forma simples. O Pará faz parte de 14 capitais que utilizam do recurso à rede Gov.br, o que significa que, junto com outros municípios e estados, vai ampliar a oferta de serviços públicos em meios digitais

O novo serviço oferecido pelo portal já está sendo desenvolvido pela Prodepa, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado (OGE) na qual vai concentrar todos os serviços digitais disponíveis para a população.

Imagem: Getty Images