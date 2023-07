Pará alcança 16% de redução nos crimes violentos letais no primeiro semestre e registra melhor mês de junho￼￼

Pelo sexto mês consecutivo, o Pará apresenta redução nos indicadores dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), aqueles que incluem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, alcançando redução de 16,08% no casos de CVLI no primeiro semestre de 2023, segundo os dados divulgados neste sábado (01), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

De acordo com os dados, em números absolutos, no período de janeiro a junho de 2023, foram computados 981 casos de CVLI, preservando assim 188 vidas, se comparado ao ano de 2022 que registrou 1.169 casos. Se comparado ao primeiro semestre de 2019, que computou 1.584 casos, sendo o primeiro ano da atual gestão, foram preservadas 603 vidas, alcançando 38,07% de redução.

Recentemente, o Pará foi reconhecido pelo Monitor da Violência como o estado que vem reduzindo à criminalidade, a exemplo do primeiro trimestre, que apresentou 14% de redução e o estado ficou em 5º lugar no ranking dos que mais reduziram, como destaca Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

“Além do reconhecimento no estudo nacional, agora, fechamos o mês de junho como o melhor da linha histórica desde 2010, e o segundo melhor entre todos os meses durante essa linha histórica. Isso é muito importante para sabermos que estamos no caminho correto, alinhar as estratégias e saber o que ainda precisa e pode ser feito. Além disso, fechamos o semestre com redução, visto que desde o trimestre isso já vinha sendo confirmado pelo monitor da violência, e pretendemos finalizar mais um ano, que é 2023, com destaque nacional na redução da criminalidade, garantindo assim a paz social e segurança da população paraense”, afirmou o titular da Segup.

Melhor mês de junho desde 2010

Contribuindo para a redução no semestre completo, o período de 01 a 30 de junho de 2023, também ganha destaque ao apresentar redução de 16,13% ao computar 156 casos de CVLI, em comparação ao mesmo período de 2022 que registrou 186, sendo assim, o melhor mês de junho da linha histórica e o segundo melhor mês entre todos os outros desde 2010.

A redução é ainda maior se comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registradas 246 ocorrências de CVLI, chegando a 36,59% em relação a junho de 2023.

Segundo o titular da Segup, os resultados comprovam o compromisso do estado, garantindo investimentos para a eficiência das as ações em prol da paz social.

“Os investimentos contínuos do Estado por meio da entrega de equipamentos, aumento de efetivo e ações integradas dos órgãos de segurança, seguem garantindo os resultados positivos”, afirmou Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação