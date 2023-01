Para aliviar o estresse de mães de pacientes o Hospital Abelardo Santos promove ‘Artesanato na Varanda’

O Hospital Regional Dr. Aberlado Santos (HRAS), realiza uma ação com mães e acompanhantes de crianças internadas na pediatria, com oficinas de artesanato, para confecção de chaveiros de flores de tecido. Chamado de “Artesanato na Varanda” com uma vista privilegiada de Icoaraci, distrirto de Belém, a ação visa estimular a criatividade e o empreendedorismo, e minimizar a ansiedade durante o período de hospitalização.

O ambiente da varanda no hospital é composto por mesa, cadeiras, retalhos de tecidos, linhas e agulhas. O Artesanato na Varanda proporciona um momento de interação por meio de atividades manuais, além do estimulo ao empreendedorismo e à troca de experiências, que melhora a saúde mental das acompanhantes, também afetada pelo período de internação. “Enquanto realizamos a confecção de chaveiros, conversamos sobre essa permanência dentro do ambiente hospitalar para fortalecer o entendimento de forma positiva e resiliente”, destacou a supervisora de Humanização do HRAS, Suzane Gonzaga.

E quem colabora para que essa ideia aconteça, é a artesã Darlene Campos, do grupo voluntário Artesão Nota Mil, responsável por ensinar a técnica artesanal do fuxico às participantes, usando retalhos para fazer os chaveiros. “É uma satisfação usar meu dom para transmitir conhecimento. Essa é uma técnica simples. Basta ter pedaços de tecido, linha e agulha, que podem ser usados para customizar diversos itens, como bolsas, roupas e até fazer tapete”, explicou.

Terapia

A terapeuta ocupacional do HRAS Danielle Ferreira, acredita que as oficinas terapêuticas são uma estratégia humanizada para tentar diminuir as repercussões negativas da hospitalização, e tem como objetivo promover atividades de lazer, trabalhando o estresse provocado por longas internações.

“Através da oficina, podemos promover um ambiente mais acolhedor, possibilitando um espaço de trocas e treinos de habilidades, interação social”, acrescentou.

Para o diretor-geral do HRAS, Jean Spricigo, as oficinas também visam tirar a atenção do usuário da doença, e ajudá-lo a se relacionar com temas externos ao ambiente hospitalar. “Com a ação, objetivamos promover momentos agradáveis, para amenizar a rotina da internação. As pessoas deixam o quarto para socializar, interagir e trocar experiências, ao mesmo tempo em que desenvolvem uma nova habilidade, além de oportunizar a geração de renda”, disse o gestor.

Humanização – As oficinas de artesanato já ocorrem mensalmente no HRAS desde 2022, para diminuir estresse e ansiedade. A atividade promove inclusão e socialização, atuando como processo terapêutico.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é uma unidade pública com 340 leitos de internação, entre clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), adulto e pediátrico. A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O HRAS dispõe de diversos projetos e ações de humanização para acolher pacientes e acompanhantes.

Fotos: Divulgação