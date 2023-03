Pará antecipa início da campanha de vacinação para sábado (25) com “Dia D de Vacinação contra Influenza”

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), irá antecipar a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) com a realização do “Dia D de Vacinação contra Influenza”, neste sábado (25), de 8h às 13h, em todas as Usinas de Paz e nas unidades do TerPaz.

A campanha vai seguir até o dia 31 de maio, de segunda a sexta, de 8h às 17h, nas Usinas de Paz da Região Metropolitana de Belém e nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios.

No sábado, o “Dia D de Vacinação contra Influenza” terá como foco os grupos prioritários, que são formados por idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, professores, indígenas e quilombolas, profissionais de forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades e doenças crônicas.

Para se vacinar é importante levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e documentos que comprovem que a pessoa faz parte do grupo prioritário.

Antecipação – Este ano, a vacinação contra a influenza foi antecipada para março em todos os estados da Amazônia, como explica o secretário de Estado de Saúde Pública (Sespa), Romulo Rodovalho.

“Esse é o primeiro passo de uma conquista histórica da região, que sempre foi prejudicada com a realização da campanha nacional a partir do mês de abril, antes do inverno nas regiões Sudeste e Sul, porém, quando a população do Norte já está enfrentando o inverno amazônico, que ocorre entre os meses de dezembro e maio. O segundo passo ocorrerá, provavelmente, em outubro, quando, pela primeira vez, a população da região Norte começará a ser vacinada antes das demais regiões brasileiras, para quando o período de chuvas chegar, todos já estarem vacinados”, ressalta o titular da Sespa.

O secretário de Saúde também destaca que essa é uma ação do Governo do Estado para dar suporte aos municípios. “Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a influenza, nós decidimos promover esse mutirão de vacinação, e é sempre bom lembrar que a logística de aplicação é responsabilidade das secretarias municipais de saúde”.

Influenza – A Influenza (gripe) é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de janeiro e fevereiro de 2022, mais de 1.700 brasileiros morreram de gripe. Então, é preciso avançar e inovar para ampliar a vacinação no Brasil, já que, apesar de todos os esforços, ainda é baixa a cobertura vacinal contra a gripe no país e no Pará.

A vacina também ajuda a proteger aqueles que são mais vulneráveis às doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte.

Confira os endereços das Usinas da Paz:



UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará – Ananindeua)

Endereço: Estrada do lcuí-Guajará esquina com a Avenida Independência.

Usipaz Terra Firme (Belém)

Endereço: Passagem Belo Horizonte, 56- entre Av. Perimetral e Passagem do Arame.

UsiPaz Guamá (Belém)

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, 4.783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Usipaz Jurunas/Condor (Belém)

Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Av. Bernardo Sayão e Trav. Honório José dos Santos. S/N. Em Frente à UPA do Jurunas.



UsiPaz Cabanagem (Belém)

Endereço: Rua Damasco, Nº 37, Próximo a Estrada do Benjamin (ao lado da Escola José Valente Ribeiro).

UsiPaz Padre Bruno Sechi (Bengui – Belém)

Endereço: Estrada do Bengui, S/N (ao lado do Pátio de Retenção do Detran).



UsiPaz Antônia Corrêa (Nova União – Marituba)

Endereço: Passagem Bom Sossego, com a Avenida Dez de Janeiro, S/N.

Usipaz Canaã dos Carajás

Endereço: Avenida D. S/N. pröximo a Nova Câmara de Vereadores

Usipaz Parauapebas

Endereço: D. quadra 101, Jardim Ipiranga.

TerPaz Guajará 1

Endereço: EEEF. Deputado Armando Corrêa – Tv WE 55 A 1456

TerPaz Tenoné

Endereço: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Tv. WE 04, Sexta Linha.

E no domingo vai ter vacinação no 40 Horas, de 8h às 13h.

TerPaz EEEFM. Consuelo Coelho e Souza

Endereço: Av. Helio Gueiros, Trv General Osório. (Residencial Antônio Queiroz), 40 Horas.

