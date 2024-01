Pará apresenta destinos turísticos e potencialidades na Fitur, em Madrid

O calendário de feiras de turismo de 2024 foi aberto com a participação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), na Feira internacional de Turismo (Fitur), em Madrid, capital da Espanha. O evento é realizado de quarta-feira (24) até domingo (28), no centro de feiras e exposições Ifema Madrid, reunindo profissionais do turismo para conhecer o mercado internacional, sendo uma vitrine para as últimas novidades e inovações tecnológicas dos setores. Para o público em geral, a Feira permite escolher novas soluções e destinos a preços competitivos. A edição de 2024 tem como país convidado o Equador.

Considerada um evento líder para os mercados da Ibero-América, a Fitur é referência global para o setor do turismo. Este ano, o evento reúne 9 mil empresas e 806 expositores, de 152 países. A expectativa e atingir um público estimado em até 250 mil pessoas, entre profissionais e visitantes.Preferência – Segundo pesquisa da empresa de inteligência de dados Forwardkeys, a América Latina é o destino turístico de preferência na Espanha, e o Brasil ocupa a quarta posição nesse ranking. “O Pará dispõe de produtos com perfis nos segmentos de Cultura, Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura, apontados pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) como um dos principais motivadores para o público europeu visitar o Brasil”, destaca a diretora de Produtos Turísticos da Setur, Alessandra Pamplona.“Nosso destino tem a capacidade de atender aos interesses do referido mercado, principalmente no cenário atual, que sinaliza uma ascensão do desejo por destinos que ofertem experiências em meio à natureza, tendo ainda a valorização de comunidades locais”, complementa a diretora.Participação – A participação do Pará na Feira resulta da articulação do Ministério do Turismo, visando à divulgação do destino como parte das ações preparativas à COP 30 (conferência mundial do clima).A ação faz parte de uma iniciativa da Embratur para promover internacionalmente o Brasil como destino turístico, oportunizando aos estados uma vitrine de suas experiências turísticas no mercado europeu.O Destino Pará tem uma bancada para atendimento no estande da Embratur, onde será divulgado o destino. No dia 27 de janeiro haverá em um Cooking Show, comandado pelo chef paraense Arturo Baez, com apresentação de um prato com ingredientes típicos da culinária paraense.Além da gastronomia, peças artesanais produzidas por integrantes da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta (Turiarte) estão entre os brindes oferecidos aos participantes da Feira. Mandalas e baús com desenhos geométricos, confeccionados com palha de tucumã (palmeira encontrada no Pará) e tingidas com pigmentos naturais retirados da rica biodiversidade amazônica, estão entre os itens oferecidos.As técnicas de trançado de palhas da Turiarte destacam elementos da cultura, ancestralidade e tradição do artesanato paraense. Os brindes foram viabilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), por meio de Diretoria de Cooperativismo.Para o secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, a participação nas feiras internacionais faz parte da consolidação das estratégias de marketing do Pará na Europa. “A presença do Pará na Fitur, com ações promocionais, oportunizam ao público da Feira conhecer as potencialidades turísticas do Estado. Desta maneira, é relevante a divulgação do destino, uma oportunidade de retornar às ações no mercado europeu, por considerar o lapso que ocorreu na atividade turística a partir de 2020 com a evolução da pandemia da Covid-19”, informou.Programação – Além dos expositores e destinos, a Fitur conta com uma programação especializada, com os temas “FITURTechy”, organizado em colaboração com o Instituto Tecnológico Hoteleiro (ITH); “FITUR Know-How & Export”: “FITUR LGBT+”, que abordará diferentes temáticas vinculadas à revitalização do turismo e à potenciação da diversidade dos diferentes destinos sob o lema “Amor por viajar”; “FITUR Língua”, em colaboração com a Federação Espanhola de Associações de Escolas de Espanhol para Estrangeiros (Fedele); “FITUR Talent”, que destacará o talento e a formação como motores do desenvolvimento turístico; “FITUR Woman”, que centrará o debate no papel das mulheres no mundo laboral da indústria turística; “FITUR Screen”, dedicada a conectar a indústria turística e audiovisual; “FITUR Cruises”, dedicada à indústria dos cruzeiros, e “FITUR Sports”, centrada no mercado global do turismo desportivo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação