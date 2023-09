Pará apresenta proposta do Plano Estadual de Doação e Transplantes em congresso nacional

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Central Estadual de Transplantes (CET), participa do XVIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, em Florianópolis, Santa Catarina, organizado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). O evento é referência nas discussões sobre o tema e reúne profissionais de saúde de todo o País que atuam na área. A coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Pará, Ierecê Miranda, apresentou na manhã desta sexta-feira (29) a “Proposta de Elaboração do Plano Estadual de Doação e Transplantes no Estado do Pará”.

O trabalho foi aprovado e selecionado pela organização do congresso para apresentação oral a uma plateia de quase 400 especialistas no assunto. “Apesar de já termos implantado o programa de transplante há 23 anos, ainda não temos esse direcionamento estadual. Essa proposta é o start para elaborar o plano, que é fundamental para consolidar e fortalecer as políticas relacionadas à doação e transplantes no nosso Estado”, disse Ierecê Miranda.

Projetos táticos – O Plano Estadual de Doação e Transplantes (PEDT) é um instrumento de gestão com políticas, diagnóstico, estratégias e metas. A proposta do documento deve contemplar as diretrizes prioritárias, que serão desmembradas em projetos táticos para potencializar a implementação da rede de procura de órgãos, ampliação da capacidade para diagnosticar morte encefálica, qualificar profissionais de saúde, regular o acesso ao transplante e ampliar a rede de transplantes com a implantação de modalidades desse procedimento ainda não existentes no Estado.

O evento deste ano aborda a discussão de indicadores, metas e ferramentas de gestão, com ênfase na qualidade e segurança na doação e no transplante.

O Congresso Brasileiro de Transplantes é o único fórum nacional que une as equipes de doação e transplante em um mesmo momento de troca de conhecimentos, para que seja possível discutir os temas relevantes e necessários para impulsionar o programa no País.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Sespa