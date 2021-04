Pará atinge o segundo lugar no ranking nacional de vacinação contra Covid-19

Mais de 1,4 milhão doses foram recebidas pelo governo do Estado e 81% já foram aplicados na população, em todas as regiões

O Pará avança na imunização contra a Covid-19, garantindo a rápida distribuição das vacinas entregues pelo Ministério da SaúdeFoto: Nailana Thiely / Ascom UepaO Pará já é o segundo estado que mais aplicou doses de vacinas contra a Covid-19 entregues pelo governo federal, segundo levantamento divulgado pelo site Poder 360, na última quinta-feira (15). O estudo foi realizado no período de 1º de março de 2021 até às 15 h de 15 de abril.

Conforme a pesquisa, o Estado aplicou 81% das 1.447.290 doses recebidas até o dia 09 de abril. No ranking, o Pará só é superado pelo Mato Grosso, com a aplicação de 89% das doses distribuídas.

Até a tarde desta segunda-feira (19), 938.666 pessoas já haviam tomado a primeira dose das duas vacinas disponíveis no País, e 348.518 pessoas tomaram a segunda dose.O Estado ampliou o público beneficiado, incluindo servidores da área de Segurança Pública com atuação direta com o públicoFoto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

O Governo do Pará recebeu, até hoje, 13 remessas de vacinas, divididas entre doses da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e CoronaVac/Sinovac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan.

O Pará segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e atualmente está na segunda fase. Já vacinou trabalhadores de Saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência (abrigos institucionais) e indígenas aldeados. No momento, está vacinando profissionais da Segurança Pública que atuam diretamente com o público; idosos acima de 60 anos de idade e povos e comunidades tradicionais quilombolas.