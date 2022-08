Pará bate recorde de contratação de menor aprendiz no primeiro semestre deste ano

Estudo sobre o Mercado de Trabalho, com foco na contratação formal de jovens aprendizes, por Setores Econômicos de Atividades no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, mostra que mesmo com uma conjuntura ainda adversa em função dos reflexos da Pandemia, a contração formal de jovens aprendizes continua crescendo no Pará. Os dados analisados apontam que no 1º semestre deste ano (Janeiro-Julho/2022), mais de 5.300 Jovens Aprendizes foram contratados em todo o Pará. Também nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022) a contração de Jovens em todo o Estado alcançou quase 9 mil aprendizes. Ainda de acordo com as análises, tanto no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), como nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), o Pará é líder absoluto na contratação de Jovens Aprendizes entre os demais Estados da Região Norte.



As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com o balanço da trajetória da Contratação Formal de Jovens Aprendizes no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte. O estudo foi elaborado e analisado com base em informações oficiais do Ministério da Economia, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.



No Balanço do 1º semestre deste ano (Janeiro-Julho/2021), em todo o Estado do Pará, foram contratados formalmente um total de 5.374 jovens aprendizes. Também segundo os dados, no mesmo período do ano passado (Janeiro-Junho/2021), o Estado também contratou jovens aprendizes, só que em quantitativo menor que o verificado este ano. Foram admitidos formalmente naquela oportunidade, 4.907 jovens aprendizes em todo o Estado.



O estudo mostra ainda que em todo o Pará, no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), levando em consideração os Setores Econômicos de atividades, a maioria dos Jovens Aprendizes foi contratada formalmente no Setor de Comércio, com a admissão de 1.733 jovens (equivalente a 32,2% do total das contratações), seguido do Setor de Serviços, com a contratação de 1.474 jovens (equivalente a 27,4% do total das contratações); Setor da Indústria, com a contratação de 1.101 jovens (equivalente a 20,5% do total das contratações); Setor da Construção, com a contratação de 700 jovens (equivalente a 13,0% do total das contratações) e do Setor da Agropecuária, com a contratação de 366 jovens aprendizes (equivalente a 6,8% do total das contratações).

Ainda de acordo com o Dieese/PA, o estudo produzido também analisou a contratação formal de Jovens Aprendizes ocorridas nos Estados da Região Norte. Em toda a região foram contratados formalmente no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) um total de 13.432 Jovens Aprendizes. No período analisado, o Estado do Pará foi o Estado da Região Norte que mais contratou formalmente Jovens Aprendizes, com a admissão de 5.374 jovens (equivalente a 40,0% do total de contratações de todo o Norte), seguido do Estado do Amazonas, com a contratação de 3.620 jovens (equivalente a 27,0% do total de contratações de todo o Norte); Rondônia, 1.899 jovens (equivalente a 14,1% do total de contratações de todo o Norte); Tocantins, 1.313 jovens (equivalente a 9,8% do total de contratações de todo o Norte); Acre, 524 jovens (equivalente a 3,9% do total de contratações de todo o Norte); Roraima, 412 jovens (equivalente a 3,1% do total de contratações de todo o Norte) e do Estado do Amapá, com a contratação de 290 jovens (equivalente a 2,2% do total de contratações de todo o Norte).

EM 12 MESES

O Dieese/PA também fez o balanço da contratação formal de Jovens Aprendizes em todo Estado do Pará ocorrida nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022). Ainda de acordo com os dados, no período analisado, foi contratado formalmente um total de 8.867 Jovens Aprendizes em todo o Estado do Pará.

Nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), na análise por Setores Econômicos de atividades, a maioria dos Jovens Aprendizes foi contratada no Pará no Setor de Comércio, com a admissão formal de 3.109 jovens (equivalente a 35,1% do total das contratações), seguido do Setor Serviços com admissão de 2.773 jovens (equivalente a 31,3% do total das contratações); Setor da Construção, com admissão de 1.348 jovens (equivalente a 15,2% do total das contratações); Setor da Indústria, com admissão de 1.023 jovens (equivalente a 11,5% do total das contratações) e do Setor da Agropecuária, com admissão de 614 jovens aprendizes (equivalente a 6,9% do total das contratações).

Também nos últimos 12 meses (Junho/2021-Julho/2022), em toda a Região Norte, foram contratados formalmente um total de 23.968 Jovens. No período analisado, o Pará foi o Estado que mais contratou formalmente Jovens Aprendizes, com um total de 8.867 admissões (equivalente a 37,0% do total de contratações de todo o Norte), seguido do Estado do Amazonas com admissão de 7.281 jovens (equivalente a 30,4% do total de contratações de todo o Norte); Estado de Rondônia, com admissão de 3.747 jovens (equivalente a 15,6% do total de contratações de todo o Norte); Estado do Tocantins com admissão de 1.253 jovens (equivalente a 5,2% do total de contratações de todo o Norte); Estado do Acre com a contratação de 1.012 jovens (equivalente a 4,2% do total de contratações de todo o Norte); Estado de Roraima com admissão de 1.011 jovens (equivalente a 4,2% do total de contratações de todo o Norte) e do Estado do Amapá com admissão de 797 jovens (equivalente a 3,3% do total de contratações de todo o Norte).



Imagem: Divulgação