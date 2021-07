Pará bate recorde na geração de empregos na Agropecuária

Apesar dos problemas conjunturais em razão da pandemia do novo coronavírus que forçou muitos fechamentos de empresas e consequentes demissões, os primeiros cinco meses deste ano, registrou-se crescimento na geração de emprego o setor da Agropecuária no Estado do Pará. Aliás, a situação é verificada como positiva inclusive nos últimos 12 meses.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA divulga, nesta quarta-feira, 07, pesquisa realizada sob as supervisões dos economistas Roberto Sena e Everson Costa, que mostra o comportamento do emprego forma, ou seja, com contrato em carteira. O levantamento foi feito com base em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Esses dados do novo Caged levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia. O estudo, afirma Roberto Sena, também é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Dieese e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER.



A pesquisa do Dieese/PA sobre a geração do emprego formal no Setor da Agropecuária no Pará mostra que, em Maio/2021, houve saldo positivo de empregos no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, 1.941 admissões contra 1.169 demissões, com a geração de 772 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Maio/2020), a situação foi inversa, pois o setor apresentou perda de empregos formais. Foram feitas, naquela oportunidade, 532 admissões, contra 755 desligamentos, com saldo negativo de 223 postos de trabalhos.



Os dados analisados pelo Dieese/PA mostram, ainda, que no mês de Maio/2021, no Setor da Agropecuária, todos os Estados da Região Norte, no comparativo entre admitidos e demitidos, apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 772 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia com a geração de 70 postos de trabalhos, e do Estado do Tocantins, com a geração de 61 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com o Dieese/PA, em maio, foram feitas, no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 2.932 admissões contra 1.941 demissões, gerando um saldo positivo de 991 postos de trabalhos formais.

O estudo mostra que nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), no balanço sobre o emprego na Agropecuária no Pará, o setor apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados.



Foram feitas no período analisado (Janeiro-Maio/2021), em todo o Pará, 7.647 admissões, contra 5.820 demissões, com a geração de 1.827 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Maio/2020), o Setor apresentou queda na geração de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Pará, 5.042 admissões, contra 5.230 desligamentos, com a perda de 188 postos de trabalhos.



Ainda nos cinco primeiros meses deste ano, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais na Agropecuária, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 1.827 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 480 postos de trabalhos; Estado de Rondônia, com a geração de 188 postos de trabalhos, e do Estado do Amazonas, com a geração de 102 postos de trabalhos.

Também nos cinco primeiros meses deste ano foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 12.211 admissões contra 9.523 demissões, com a geração de 2.688 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Por fim, o estudo mostra que, nos últimos 12 meses (Junho/2020-Maio/2021), no Setor da Agropecuária no Pará, houve saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado no Setor em todo o Pará, 17.070 admissões, contra 13.137 demissões, gerando saldo positivo de 3.933 postos de trabalhos (tabela 5). Também todos os os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque novamente para o Estado do Pará, com saldo positivo de 3.933 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com saldo positivo de 710 postos de trabalhos, e do Estado de Rondônia, com saldo positivo de 335 postos de trabalhos.

A Agropecuária, em toda a Região Norte, em 12 meses, teve 27.179 admissões contra 22.030 desligamentos, com a geração de 5.149 postos de trabalhos.

Foto- Agência Pará