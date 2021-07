Pará chega a 572.068 casos de Covid-19 e 16.034 mortes

Boletim da Sespa confirmou mais 647 casos e 23 mortes por Covid-19.

O Pará registra nesta quinta-feira (29) um total de 572.068 casos de Covid-19 e 16.034 mortes desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram confirmados mais 647 casos e 23 mortes por Covid-19.

Nos últimos sete dias, foram confirmados 153 novos casos e 3 óbitos, houve também o registro de 494 casos e 20 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará possui, até então, 535.278 recuperados, 97.159 casos descartados e 204 casos em análise.

Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem ocupação de 38,02% dos 434 leitos clínicos e 54,12% dos 340 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A Sespa informa que já foram realizados 758.914 testes rápidos e 240.090 testes de laboratórios (PCR) desde o início da pandemia.

No Pará, 3.058.619 receberam a 1ª dose da vacina contra Covid-19, correspondendo a 35,1% da população até esta quinta, com base nos dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Já na segunda dose ou dose única, foram 1.461.656 pessoas, o que equivale a 16,8% da população.

No total, foram 4.520.275 doses aplicadas desde o início da vacinação em janeiro deste ano.