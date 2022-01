Pará Clube empossa nova diretoria em grande solenidade

Em solenidade que contou com a presença dos familiares dos novos diretores, o associado Pedro Correa (conhecido por Pedrão), foi empossado como novo presidente do Pará Clube, para um mandato de três anos- 2022/2025. O ato solene ocorreu na última quarta-feira, 05 na sede campestre, na Travessa Lomas Valentinas, bairro da Pedreira, em Belem.

O associado benemérito Evaristo Resende presidiu os trabalhos da mesa solene e, como presidente da Assembleia Geral, empossou todos integrantes da nova diretoria e pediu a união de todos com objetivo de soerguer o clube da Lomas Valentinas, sobretudo, nos setores social, esportivo e cultural.

Pedrão prometeu muita dedicação e pediu para poder contar com apoio dos associados objetivando trazer de volta ao clube ao lugar destaque na sociedade paraense, pois, garra e determinação não irão lhe faltar durante o seu mandato.

“Tenho plena certeza que essa nossa diretoria – formada com muita seriedade e entusiasmo objetivando proporcionar aos associados todo conforto que merecem -, vai colocar o clube em evidência em prol dos associados, e que deveremos contar com apoio de todos para colocarmos a nossa agremiação numa posição destaque na crônica social”, destacou Pedro Correa, com respaldo dos demais integrantes da diretoria.

A ideia é trabalhar para soerguer o Pará Clube que vem de uma crise administrativo-social, ainda reforçada com a questão da pandemia da covid-19, que afastou o público da instituição. “São novos tempos! Vamos arregaçar as mangas e começar sem perda de tempo, pois o tempo urge”, afirmou o novo presidente do Pará Clube.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar