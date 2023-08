Pará Clube homenageia professor e engenheiro Rosenil Barros como Pai do Ano

A Diretoria do Pará Clube, por meio do Departamento Social, homenageou no último domingo, o sócio Benemérito, professor, Engenheiro Civil e funcionário público federal Rosenil Barros, como “Pai do Ano”, atualmente, ocupando o cargo de diretor de sede. A solenidade foi presidida pelo próprio presidente do clube da Lomas Valentinas, Pedro Castro.

Na abertura da solenidade, Pedro Castro fez a saudação ao homenageado enaltecendo a sua dedicação que vem proporcionando há vários anos à agremiação, sobretudo, nos momentos angustiantes a nível das dificuldades financeiras.

Outro diretor que fez questão de saudar o “Pai do Ano” foi o empresário João Bosco, que destacou a importância de Rosenil Barros como integrante da atual diretoria que está ajudando o clube em diversos setores quando é acionado.

Emocionado, Rosenil Barros agradeceu a homenagem e declarou seu amor pelo clube, onde frequenta há mais de quarenta anos junto com seus familiares.

Coube João Bosco, em nome da diretoria, entregar uma lembrança ao homenageado e depois foi servido um coquetel aos presentes.

Imagens: Nonato Batista