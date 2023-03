Para combater o sedentarismo Seel reforça importância de atividades físicas

No dia 10 de março é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos do sedentarismo para a saúde e incentivar a prática regular de atividades físicas.

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), até o ano de 2030, o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolverem doenças cardíacas e obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis à falta de atividade física.

No estado do Pará a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) desenvolve politicas públicas de incentivo a atividades físicas por meio de programas como “Vida Ativa na Terceira Idade”, que atende pessoas com mais de 50 anos, envolvendo-as em atividades de ginástica, aerodança, ritmos, yoga, alongamento, treino funcional e memorização, com turmas regulares nos polos da Tuna Luso Brasileira, Universidade Estadual do Pará (Uepa), Escola Barão do Triunfo, na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Asalp) e no 1° Centro Regional (Cohab de Icoaraci).

Outro programa que também é promovido pela Seel que estimula o combate ao sedentarismo é o “Talentos Esportivos”, voltado para jovens que não possuem condições financeiras de custear atividades esportivas As aulas são ofertadas gratuitamente, em parceria com a Uepa, que cede espaço para a realização das atividades, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), através de cooperação técnica por meio da cessão de professores. Diversas modalidades são ofertadas como saltos ornamentais, ginástica artística, treinamento funcional, tênis de quadra, futsal e basquete.

Foto: Divulgação