Pará começa vacinação contra febre aftosa em todas as regiões

O Pará iniciou nesta sexta-feira (05) a Etapa Maio 2023 de Vacinação Contra a Febre Aftosa. Até 09 de junho deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, em 127 municípios paraenses. A ação alusiva ao início da vacinação ocorreu no Parque de Exposições de Castanhal (Região Metropolitana de Belém), organizado pela Gerência Regional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) no município, e reuniu representantes do setor pecuário, da Prefeitura de Castanhal, políticos e autoridades locais.

Durante a ação, os médicos veterinários e fiscais agropecuários da Adepará, Graziela Oliveira, Glaucio Galindo e Ana Paula Beckman, abordaram temas importantes para o produtor, como o Plano Estratégico para a retirada da vacina, vacinação obrigatória contra a raiva animal (também iniciada neste mês) e comunicação ao Serviço Veterinário Oficial sobre doenças de notificação obrigatória.

“Nós procuramos sensibilizar o produtor para procurar de imediato o Serviço Veterinário Oficial em caso de suspeita de doença nos animais. É importante que ele nos comunique, para que possamos agir de forma rápida e realizar o controle sanitário”, explicou Ana Paula Beckmam, que atua na Gerência de Epidemiologia da Adepará.

Nesta etapa da vacinação, o produtor também deve imunizar os animais contra raiva. “Nós estamos orientando o produtor para também vacinar contra a raiva, que é uma vacinação obrigatória que ocorre uma vez ao ano, e abrange 50 municípios dessa região”, informou Glaucio Galindo, gerente do Programa de Raiva dos Herbívoros da Adepará.

Em Castanhal, com um rebanho bovino de mais de 200 mil animais e quatro frigoríficos de inspeção federal e estadual, que abastecem a Região Metropolitana de Belém, a campanha conta com o apoio do Sindicato Rural, que está na expectativa pela retirada da vacina, o que deve ocorrer no próximo ano. “Para a classe pecuarista do nordeste paraense é gratificante saber que a união de esforços possibilitou ao Pará se tornar zona livre de febre aftosa, e que a partir de 2024 devemos conquistar o status de zona livre de aftosa sem vacinação”, disse Amílcar Campos, presidente do Sindicato Rural de Castanhal.

De acordo com a gerente de Defesa Animal da Adepará, Graziela Oliveira, o Pará já cumpriu quase a totalidade das ações para retirada da vacina, prevista no Plano Estratégico do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). “A Adepará encaminhou o pedido de suspensão da vacinação de febre aftosa para o ano de 2024 ao Mapa, e estamos nos esforçando para alcançar a completude das ações, evoluindo de maneira satisfatória. O Pará não registra um caso de febre aftosa há quase 20 anos, e temos conseguido manter os índices vacinais acima de 98%”, ressaltou a fiscal.

Além de vacinar o rebanho, o produtor deve ficar atento ao prazo da comprovação, que termina em 23 de junho. “Após a compra da vacina em um estabelecimento cadastrado na Adepará, o produtor deve apresentar a nota fiscal da vacina e a relação do rebanho vacinado para comprovação”, explicou Graziela Oliveira.

A Gerência Regional da Adepará em Castanhal atua em 19 municípios do nordeste. “Nós estamos orientando o produtor para continuar vacinando e comprovando, para que o Pará siga sendo área livre de febre aftosa. E reforçando que o produtor também realize a imunização do rebanho para outras doenças, como a raiva”, disse Jarlyane Sampaio, gerente regional.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Nascimento/Ag Pará