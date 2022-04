Pará conquista primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de caratê em Belém

O caratê paraense está em ascensão em nível nacional com a conquista do primeiro lugar na Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro realizado em Belém, no último final de semana. Entre os treze estados participantes, o Pará foi o primeiro colocado em número de medalhas: 80 no total, sendo 39 de ouro, 23 de prata, 18 de bronze.



O campeonato, disputado no ginásio do IFPA, teve a chancela da Confederação Brasileira de Karate – CBK, contando com a presença do presidente Sebastião Hermes Queiróz.



A Associação Teixeira de Artes Marciais – Atam, de Benevides, inscreveu dois atletas nessa etapa e o resultado foi muito positivo com a classificação de Caio Ribeiro e Ketellen Mendes.



Caio Ribeiro conquistou a medalha de ouro nas categorias sub-21 e sênior na modalidade de kata.

Ketellen Mendes foi medalha de prata em sua primeira participação numa competição nacional.

“Trabalhamos muito para conquistar essas classificações para a final. Os resultados dos atletas foram surpreendentes por ambos serem estreantes em evento da CBK. Vamos intensificar os treinamentos para a etapa final e trazer o melhor resultado para o Pará”, enfatizou o técnico Daniel Lobato, técnico da Atam.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar