Pará conquista resultado inédito em torneio internacional de dança em cadeira de rodas

A Companhia de Dança “Do Nosso Jeito”, da Fundação Cultural do Pará (FCP), conquistou o 1º lugar mundial na modalidade Estilo Livre Individual Masculino na competição online Freestyle & Showdance, promovida pela World Para Dance Sport. Este é um resultado inédito para o Brasil em torneio internacional de dança em cadeira de rodas.

“O Brasil e o Pará fizeram história. Já competimos algumas vezes no exterior, com várias equipes brasileiras, mas esta foi a primeira vez que um atleta usuário de cadeira de rodas conquistou o 1º lugar, o que é fruto de muito trabalho. Estou muito feliz e satisfeita pelo que a gente conseguiu desenvolver, pelo feito que a gente alcançou para o nosso país”, celebra Thays Reis, que além de técnica em Gestão Cultural da FCP e diretora artística do projeto, foi a coreógrafa responsável pela apresentação do atleta.

O paratleta Cleyton Bentes, ganhador da modalidade, explica que os treinamentos foram intensos e mais trabalhosos por conta da pandemia da Covid-19. “A preparação foi bem delicada devido o momento que o mundo todo está passando. Tomamos todos os cuidados possíveis para garantir a nossa saúde, nos dividimos em grupos para evitar aglomeração e nos dedicamos muito”, afirma.

A gratidão é o principal sentimento destacado pelo dançarino. “Em primeiro lugar, sou muito grato a Deus e à minha família, que é minha inspiração para continuar, e também à Companhia Do Nosso Jeito, a Fundação Cultural do Pará, à Secretaria de Esporte do Estado, à Fundação Curro Velho, que cedeu um local para as gravações e a todos os nossos apoiadores. Não poderíamos ter apoio maior para seguir em frente, então eu sou muito grato a tudo isso”, ressalta.

RESULTADOS

A Companhia foi representada no campeonato por 12 atletas cadeirantes e 12 atletas andantes, que conquistaram importantes resultados na competição. Na categoria masculina, além de Cleyton, David Pontes conquistou o 5° lugar (classe 1 – novos); Elielson Silva, o 4° lugar (classe 2) e Lucivaldo Adriano Trindade, o 5° lugar (classe 2).

Na categoria feminina, quatro atletas ganharam destaque: Aída Nunes ficou em 18° lugar (classe 2 – novos); Tayane Santana, em 20° lugar (classe 2); Aliny Rosa, em 21° lugar (classe 2); e Débora Cardoso, em 23° lugar (classe 2 – novos).

COMPETIÇÃO

Paradançarinos de cinco países estiveram entre os vencedores da primeira competição online Freestyle & Showdance. Cerca de 100 competidores de 19 nações participaram do evento. O objetivo da World Para Dance Sport era manter os atletas de paradança ativos e motivados durante a pandemia do Covid-19. Eles enviaram suas apresentações em vídeo até o final de março e foram julgados por um painel de jurados internacionais em sete categorias diferentes.

Os vencedores de cada categoria terão um mês de acesso gratuito à DSI TV do parceiro do World Para Dance Sport DSI London. A DSI TV oferece um amplo catálogo de competições, palestras, congressos e vídeos instrutivos. O segundo e o terceiro lugares em cada categoria receberão um voucher de desconto de 20%.

Foto: Divulgação

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Fonte: Agência Pará