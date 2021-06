Pará contabiliza 3 mil ocorrências de falta de energia por causa de pipas

Além de afetarem o fornecimento de milhares de pessoas, a brincadeira ainda pode ocasionar acidentes graves

Até maio de 2021, a Equatorial Energia Pará já contabilizou cerca de 3 mil ocorrências de falta de energia motivadas por pipas que entraram em contato com a rede elétrica. Um levantamento feito da empresa mostra que a Região Metropolitana de Belém, foi a que registrou o maior número, com 780 casos, um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguem a lista Castanhal, com 484 casos, e Santarém, no oeste do Pará, com 364 casos contabilizados.

O gerente de Operação da empresa, Luís Felipe Leal, alerta que o mês de junho começou com grandes ocorrências. “Só nesses primeiros dias já tivemos quase 300 situações na rede em função de pipas. No último sábado, por exemplo, ficamos com trechos do Utinga, Marituba, Benevides, Mosqueiro, Santa Izabel, Outeiro, Icoaraci e áreas da Augusto Montenegro momentaneamente sem energia por causa de uma pipa que se enroscou na subestação que atende essas localidades. Foram 375 mil clientes que ficaram sem energia”, relata o gerente.

Os cuidados com a brincadeira não podem ser deixados de lado, como soltar pipas distante da rede elétrica e jamais resgatar o papagaio da rede, caso fique engatada. As linhas de cerol também são um perigo ao entrar em contato com a fiação elétrica, pois a mistura de cola com vidro moído, e em alguns casos até mesmo com pó de ferro, pode provocar curto-circuito e romper cabos energizados. Além disso, o risco de acidentes com cortes, sobretudo, nas pessoas que circulam em motocicletas ou bicicletas é muito grande.

ALERTA MÁXIMO – Outra orientação que distribuidora dá é relacionada às suas subestações de energia, que são áreas altamente restritas e somente pessoas autorizadas podem entrar. “Já tivemos casos de pessoas entrarem em subestações para pegar pipas e acabaram se acidentando. Então a gente faz esse alerta para que jamais ninguém entrem em uma subestação, pois o perigo é muito grande para quem não é habilitado e um acidente pode ser fatal”, explica o executivo de segurança Alex Fernandes.

ORIENTAÇÕES