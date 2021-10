Pará continua apresentando bons resultados em geração de emprego na Região Norte

Segundo o estudo realizado pelo Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o estado do Pará mostrou um salto positivo em relação a vagas de empregos formais em setembro. Só no estado foram contratadas 35.544 pessoas, já o número de desligados foram 25.382 funcionários.

O estudo fez um balanço dos noves primeiros meses deste ano, que mostra um saldo positivo de empregos formais comparados entre admitidos e desligados. No período em que foi feita a análise dentro do estado do Pará, o saldo positivo foi de 61.352 postos de trabalhos em toda a região paraense.

Apesar de todos os setores apresentarem crescimento, o setor que mais se destacou foi na área da construção civil com 2.457 postos, o de serviços com 2.337, a indústria em geral com 1.377, a do comercio com 930, e por último, agropecuária 611.

Dos estados da região Norte, o Pará mostrou um melhor resultado de contratação, com um total de 7.712 postos de trabalhos gerados, em seguida o Amazonas com 4.302, depois Tocantins com 1.791, Acre com 1.102, Roraima com 546, Rondônia com 388 e o Amapá com 281 novos empregos.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará