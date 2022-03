Pará desponta como pólo turístico e bate recorde na venda de passagem aérea

Este ano já começou trazendo esperanças e energias renovadas para aproveitar os próximos meses. Após os grandes desafios gerados nos últimos dois anos, quando o mundo teve que parar devido à pandemia da covid-19, o setor de turismo foi um dos mais impactados. Com as medidas restritivas, como o isolamento social para impedir a propagação do vírus, as pessoas pararam de procurar destinos para viajar; mas, agora, com o avanço da imunização e reabertura de cidades e locais turísticos, a procura já apresenta crescimento.

O Pará está entre os destinos mais apontados pelas agências de turismo brasileiras e desponta na cabeça de vendas de passagens em toda a Região Norte, segundo levantamento feito pela agência de tursmo virtual VajaNet.



O comportamento dos turistas, que demonstraram mudanças durante o período mais crítico da pandemia, chama atenção na hora de pesquisar e comprar passagens aéreas: o aumento nas buscas por destinos pouco explorados no país. É o que aponta um recente levantamento da ViajaNet, agência de turismo virtual, que apurou o volume de compra de bilhetes para voos domésticos dentro de sua plataforma até o dia 25/02.



De acordo com o comparativo anual, que considerou janeiro de 2020 a janeiro de 2021, houve um aumento de emissão de passagens para região Norte, que concentra o maior número de destinos, sendo Pará e Roraima com acréscimo de 2% de aquisições cada um. Na sequência, aparece Mato Grosso, no Centro-Oeste (1%), depois Paraná, no Sul, que manteve o mesmo nível de procura de um ano para o outro, e Piauí, no Nordeste, que, no comparativo anual, apresenta uma queda de 2% no interesse dos viajantes.



Já na comparação mensal (janeiro 2021 e janeiro de 2022) Paraná fica em primeiro lugar na lista, com maior aumento na compra para destinos que geralmente são menos procurados, saltando de 12% para 15%, seguida por Piauí, que saí de 12% e vai para 13%, Roraima cresce de 8% para 9%. Pará assume a quarta posição, mantendo 13% de interesse de um mês para o outro, enquanto Mato Grosso apresenta uma queda na análise mensal e caí de 12% para 10%.



Daniely de Oliveira, gerente de marketing do ViajaNet reforça que apesar de ser um momento otimista para o setor de turismo e de maior procura, isso não significa que os cuidados com a saúde também devem parar. “Aglomerações e locais fechados ainda não representam total segurança para quem teme o contágio do vírus de covid-19 e é importante estar com as doses da vacina em dia para quem deseja viajar com mais tranquilidade e segurança. Uma tendência marcante é que uma parcela da população, preocupada com a saúde, está indo em busca de destinos para descansar, mas focando em locais pouco notados, que podem ser verdadeiros paraísos”, frisa.



DESTINOS BRASIL



Mesmo com o nível de confiança e o desejo de retomar antigos hábitos, como o de viajar, há uma visível mudança nos hábitos dos turistas, apontando que o ecoturismo se destaca. Neste sentido, destinos pouco procurados chamam a atenção. De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), que lançou a Revista de Tendências do Turismo, produzido pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur), em fevereiro, com projeções para o segmento para 2022, aponta 25 destinos que são tendências em todo território nacional e destaca Boa Vista, capital de RR, além de Alter do Chão e Belém, no PA, e Serra da Capivara, no PI.



PARÁ



Um dos estados mais ricos culturalmente do Brasil é o Pará. O Estado contém diversas praias de água doce e há muito da natureza para apreciar. O Alter do Chão é um local tranquilo, está envolto à floresta amazônica e por praias de água doce limpas, na região do Baixo Amazonas. Na capital paraense temos as praias de Mosqueiro, a ilha paradisíaca localizada a 70 quilômetros de Belém; Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro. Mais para o sudeste do Estado temos as praias de Marabá (Tucunaré), às margens dos rios Tocantins/Araguaia/Itacaiúnas; Conceição do Araguaia etc.



Também há muitas praias de mar, como de Salinópolis (Salinas), Marudá e Crispim (Marapanim), Algodoal (Maracanã), São João de Pirabas, Curuçá, Colares e Ajuruteua (Bragança), entre outras.



RORAIMA



Roraima, faz fronteira com a Venezuela e a Guiana e, justamente por isso, une algumas culturas da língua inglesa e espanhola. Um dos destaques de Roraima é o Monte Roraima, localizado na tríplice fronteira. As formações rochosas de base plana e com paisagens exóticas oferecem cachoeiras, lagos e mirantes.



PIAUÍ



O Piauí, localizado no nordeste brasileiro, é mundialmente conhecido por seus parques nacionais. O destaque vai para a Serra da Capivara, que abriga o Parque Nacional da Serra da Capivara, considerado um Patrimônio Mundial da UNESCO. Trata-se de um museu natural a céu aberto, com formações geológicas, além de encontrar pinturas rupestres e grafismos, pois é um local que ainda evidencia a presença do ser humano na pré-história.



MATO GROSSO



O Mato Grosso tem a maior zona de floresta amazônica e existem diversos passeios turísticos para se fazer no estado, um deles é a cidade de Nobres, localizada a aproximadamente 150 km da capital Cuiabá. Nobres é repleto de natureza, com rios cristalinos, cachoeiras e cavernas.



Paraná



O sul do Brasil é conhecido pelo tempo mais frio no inverno e paisagens serranas. No entanto, o litoral do Paraná também pode ser uma boa opção para visitar no verão e em períodos de calor. A Ilha do Mel, conta com praias que já foram eleitas as mais belas do Paraná. A ilha oferece várias trilhas para conhecer matas e praias preservadas.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar