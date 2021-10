Pará deve continuar com chuvas intensas no mês de outubro, aponta Semas

Chuvas seguem acima da média esperada em boa parte do Estado e devem se manter assim até o final do ano, afirma Núcleo de Hidrometeorologia da Semas.

As chuvas devem continuar intensas na região metropolitana de Belém e na maioria dos municípios paraenses durante o mês de outubro, é o que diz o levantamento feito pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Semas).

Segundo especialistas, as chuvas seguem acima da média climatológica esperada no estado e há grande probabilidade de que se estendam nesse ritmo até o fim do ano, com cenário de nebulosidade e chuvas fortes.

O levantamento indica que na região norte do Pará, as chuvas devem oscilar entre 50 e 200 milímetros. Já na região sul, onde o período chuvoso se inicia agora em outubro, o índice de precipitação deve atingir acumulados de até 250 mm.

Na região do Baixo Amazonas, as chuvas permanecem dentro do que é considerado normal para este período, com variações entre 50 mm e 150 mm.

O Núcleo de Hidrometeorologia da Semas explica que a intensidade das chuvas de outubro é expressiva porque a água continua quente no oceano Atlântico e isso aumenta a emissão de umidade para a atmosfera. Esse cenário tem provocado chuvas constantes no Pará.

As chuvas deste mês estão mais acentuadas do que em setembro, o que afeta regiões onde normalmente não chove muito nesse período do ano, como a região sul do estado. Segundo a Semas, essa porção do estado deve contar com um aumento de chuvas em outubro.

