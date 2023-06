Pará e BNDES avançam em parceria para investimentos de R$ 5 bilhões no Estado

Uma semana após o anúncio oficial de Belém como sede da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em 2025, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciaram nesta sexta-feira (02) um pacote de R$ 5 bilhões em investimentos no Pará para projetos sustentáveis estratégicos da COP-30.

O anúncio do Governo do Pará e BNDES foi realizado em coletiva de imprensa presencial e virtual após reunião técnica entre técnicos do Poder Executivo Estadual e instituição financeira. Na oportunidade, o governador Helder Barbalho afirmou que as instituições estão alinhadas no desenvolvimento socioeconômico sustentável do Pará.

“Sem dúvidas esse gesto do BNDES representa o mais importante impulso para a viabilização, seja a estruturação da construção e o fortalecimento da economia verde, seja a estruturação de Belém como cidade sede para COP. Estamos falando de R$ 5 bilhões de reais no estímulo à economia verde e soluções que vão desde da mobilidade, da transição do transporte coletivo a combustíveis fósseis para transporte coletivo elétrico ou a gás e soluções de saneamento para resíduos sólidos para a capital”, ponderou Helder Barbalho.

Helder Barbalho também afirmou que serão desenvolvidas linhas de créditos para auxiliar na reestruturação da rede hoteleira e de restaurantes, além de residências interessadas em ofertar hospedagem temporária durante a COP. “Também estamos debatendo fomento à economia que estará em torno das demandas da COP retrofitagem hoteleira, a ampliação da oferta de serviços, a recomposição urbanística da capital, portanto, a parceria com o BNDES estrutura para que nós possamos avançar na consolidação dessa escolha do brasil, e compreender de que a Amazônia com o ativo ambiental e como oportunidade para o futuro do nosso país”, completou.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a atuação em torno da COP é prioritária para uma instituição que atua intensamente em projetos estruturantes. “O Estado do Pará já tem uma estratégia, projetos e prioridades muito bem definidas. Acertamos que vamos fazer um pacote de créditos e investimentos em Belém e no Pará da ordem de R$ 5 bilhões. Projeto COP 30. Esse projeto vai incluir as nossas linhas de crédito, mas também recursos do fundo clima e do fundo Amazônia”, disse Mercadante.

“Todos os projetos que continuem para reduzir o desmatamento podem ser incluídos neste fundo não reembolsável que é o Fundo Amazônia. Também estamos analisando alguns projetos como parque tecnológico com ambiente de inovação para empresas com base na bioeconomia e valor agregado em produtos da floresta. É um conjunto de esforços para que o país mostre que mudou para melhor e que enfrenta a crise climática”, destacou o presidente.

Cúpula do BNDES vai apresentar projetos em Belém – O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou ainda que no próximo mês pretende ir à capital paraense para apresentar e detalhar os projetos parceiros com o Estado.

Reunião técnica

Durante a reunião técnica que antecedeu a coletiva de imprensa , o Helder Barbalho detalhou uma série de iniciativas do Estado para desenvolvimento sustentável do Estado, entre eles, o plano de Bioeconomia, o desenvolvimento de transporte urbano de baixo impacto, avanço em infraestrutura verde, turismo sustentável, destinação sustentável de resíduos sólidos,

Além de Helder Barbalho e Aloizio Mercadante, participaram da reunião técnicos do Governo Estadual e do BNDES, entre eles, os secretários de Fazenda, René de Oliveira; de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida; de Transportes, Adler Silveira; além do diretor executivo do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), Eduardo Ribeiro e os secretário-adjuntos de Meio Ambiente, Raul Protazio e Rodolfo Zahluth.

BNDES – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sendo o principal instrumento do Governo Federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira.

•Leia também:

• ONU confirma Belém como sede da COP 30, em 2025

• Estado e Ministério de Portos e Aeroportos debatem melhorias de aeroporto e criação de terminal hidroviário internacional

• Em carta ao presidente eleito, governadores da Amazônia Legal querem aliança pelo meio ambiente; Helder pede COP na Amazônia

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará