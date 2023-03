Pará é convidado pela OMS para treinamento em cuidados para pessoas com autismo

O Estado do Pará foi convidado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para participar de um programa de treinamento voltado a pais e cuidadores de pessoas com autismo. O convite foi anunciado pelo governador Helder Barbalho na última terça-feira (21). O Pará compõem um dos cinco estados brasileiros convidados pela OMS.

Chamado de “Caregivers Skills Training” (CST), o programa que analisa crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é oferecido pela OMS à organização de defesa do autismo nos Estados Unidos – Autism Speaks.

No Brasil, a Organização Não Governamental ICO Project acolheu o programa e promoveu uma parceria da OMS com a Prefeitura de Curitiba, que deu origem ao projeto-piloto que está em execução no ambulatório de especialidades neurológicas Encantar.

O evento ocorrerá entre os dias 24 e 28 de abril, em Curitiba, na capital do Paraná. O objetivo é treinar pais de crianças com TEA para que consigam estimular os filhos desde cedo, seja no ato de brincar, no exercício do engajamento compartilhado, no manejo de comportamentos desafiadores e no autocuidado.

A coordenadora estadual de Políticas para o Autismo, Nayara Barbalho, que representará o Pará na atividade, ressaltou que o convite da OMS “é um reconhecimento ao trabalho que tem sido feito para atender pessoas com TEA no Pará. E é um incremento de qualidade baseado na ciência para a implementação dessa política pública”.

Foto: David Alves / Ag.Pará