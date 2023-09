Pará é destaque em ranking nacional de competitividade em Segurança Pública

O Pará alcançou um salto significativo, nos últimos quatro anos, no ranking de Competitividade dos Estados, no quesito Segurança Pública, quando comparado com o ano 2019: o estado saiu da 21ª posição para a 13ª em 2023, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Liderança Política (CPL). A publicação foi criada com o objetivo de oferecer aos gestores públicos as soluções já utilizadas no setor privado que ajudarão a nortear e avaliar ações no âmbito da sustentabilidade, além de apoiar os líderes públicos brasileiros na tomada de decisões.

Segundo a pesquisa, a área da segurança é o pilar que recebe o maior peso – 12,7% – entre os outros nove temas, como: educação, solidez fiscal, infraestrutura, capital humano, inovação, sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública, inovação, sustentabilidade social e potencial de mercado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, fala sobre a evolução do estado e a importância em constar, com índices positivos, nos estudos nacionais que avaliam a Segurança Pública no país.

“Esse ranking de competitividade, feito pela Centro de Liderança Política (CPL), aplica critérios de empresas privadas ao serviço público e analisa 10 critérios, sendo Segurança Pública um deles. Nos indicadores contam também educação e infraestrutura. Já no critério específico de Segurança Pública, o estado ficou em 13º, sendo que já constamos na 15ª posição no ano de 2022, e em 2019 já fomos o 21º. Um dos indicadores de avaliação diz respeito aos crimes de homicídio e contra o patrimônio, sendo estes os dados em que estamos conseguindo redução de forma constante, mantendo a estabilidade dos números no estado”, pontuou o titular da Segup.

Destaques – O Pará ganhou destaque também no ranking em relação à região Norte, saltando da 6ª posição, em 2019, para a 1ª posição, em 2023, entre os estados do Norte do país. No quesito déficit carcerário, o estado também se destacou, ocupando hoje a 8ª posição no ranking, quando já esteve, em 2019, na 17ª posição.

Outro aspecto relevante apontado pela pesquisa é quanto à Qualidade da Informação de Criminalidade. No âmbito nacional, o Pará ocupa a 5ª posição. Já em relação à região Norte, ele é o 1º colocado entre os estados do Norte do Brasil.

“A segurança pública tem impacto importante em todos os setores e na vida da população. Os dados mensuram a quantidade de vagas carcerárias, sendo que nesse ano conseguimos subir nosso nível no ranking, assim como na análise de processo judicial e a qualidade da informação criminal, em que alçamos uma posição muito positiva, o que demostra a confiabilidade dos nossos dados e a transparência da informação”, ressaltou Ualame Machado.

O investimento em tecnologia, estratégia de atuação e trabalho integrado são alguns dos pontos que destacam a classificação do Pará, como destaca também o titular da Segup.

“Este é um trabalho realizado de forma integrada com os demais órgãos de segurança. Nos últimos cinco anos, conseguimos implantar uma estratégia baseada em investimento, inteligência e integração, que aumentou o nosso potencial de atuação para o melhor enfrentamento da criminalidade no estado, e desta forma, melhorar cada vez mais nossos índices e aumentar a sensação de segurança para a nossa população”, finaliza Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará