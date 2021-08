Pará é o estado com maior índice de desmatamento do Brasil durante o mês de julho, aponta Imazon

37% de todas as áreas verdes desmatadas estavam no Pará, segundo levantamento.

O Pará foi o estado com o maior índice de desmatamento da Amazônia Legal durante o mês de julho, de acordo com o Boletim de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Segundo o levantamento, cerca de 2.095 km² foram desmatados em toda a Amazônia legal. Desse número, quase 37% estavam no Pará.

Ainda de acordo com o Imazon, o desmatamento neste ano cresceu 80% em relação ao mesmo período do ano passado. No Pará, Além disso, a área desmatada nos últimos 12 meses foi de 4.147 km², 43% a mais do registrado no calendário anterior.

Ainda de acordo com o boletim, sete das 10 terras indígenas e cinco das 10 unidades de conservação mais atingidas pelo desmatamento no período estão em solo paraense.

“No Pará, 48% da área de floresta destruída em julho se concentrou em apenas quatro cidades: Altamira, São Félix do Xingu, Itaituba e Novo Progresso. São municípios críticos que deveriam estar recebendo ações prioritárias de combate ao desmatamento, pois são regiões que estão há anos entre as que mais desmatam na Amazônia”, explicou Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon.