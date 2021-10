Para evitar aglomerações, Remo fechará portas da sede social no domingo de Círio

O Remo informou que os portões da sede social do clube, que fica na avenida Nazaré, em Belém, ficarão fechados no domingo de Círio, dia 10 de outubro. Segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (7), a medida foi tomada para evitar possíveis aglomerações em frente ao clube, durante o dia da festividade.

Devido à pandemia de covid-19, as procissões do Círio de Nazaré foram canceladas pelo segundo ano consecutivo. No domingo, a imagem da santa deve sobrevoar alguns pontos da cidade, após uma missa da Catedral Metropolitana, que fica no bairro da Cidade Velha.

A avenida Nazaré, local onde fica a sede do Remo, é ponto de passagem da tradicional procissão do Círio. O clube, inclusive, costuma fazer homenagem à padroeira dos paraenses todos os anos.

