Para exibir Copa América, SBT faz proposta de R$ 34 milhões

Empolgado com as últimas conquistas de direitos de transmissão de grandes eventos como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões da Europa, o SBT decidiu fazer uma proposta, no fim da última semana, para exibir na TV brasileira a Copa América de 2021, que acontecerá entre junho e julho na Argentina e na Colômbia. A informação foi divulgada por Gabriel Vaquer, do UOL.

De acordo com o colunista, a empresa japonesa Dentsu recebeu a proposta de 6 milhões de dólares (R$ 34,4 milhões, na cotação atual) e vai analisar a proposta junto aos seus executivos. Segundo Vaquer, uma resposta deve ser dada para a emissora até o fim do mês de abril. O canal de Silvio Santos estaria otimista porque considera o valor justo para o momento atual.

Outro ponto que causa otimismo no SBT para confirmar a aquisição dos direitos é que nenhum grupo de mídia fez proposta concreta por enquanto. A Globo até tem interesse na competição, mas só monitora a situação por enquanto. A Record foi procurada, mas não entrou na negociação. A Band também não quis ingressar na disputa.

No pacote oferecido para TV aberta, que é o que deve ser adquirido pelo SBT, a Dentsu promete a exibição de 11 partidas – o jogo de abertura e mais confrontos da seleção na primeira fase e no mata-mata. Caso o Brasil seja eliminado até as quartas de final, o acordo contempla as semifinais e a final. O SBT também ficaria responsável por direitos em outras mídias.

A venda do pacote é uma prioridade para a empresa japonesa que gerencia a Copa América. No mês passado, o UOL Esporte mostrou que a competição foi novamente oferecida para emissoras do Brasil, mas com uma mudança importante. Em vez de vender também as edições de 2024 e 2028, a Dentsu negociaria a exibição apenas deste ano.

Caso confirme o contrato, o SBT retornará à Copa América após 32 anos. A última edição exibida pelo canal de Silvio Santos foi em 1989, realizada no Brasil e que contou com vitória da seleção – na primeira competição com Romário e Bebeto atuando juntos como dupla de ataque.

Foto: EFE/Antonio Lacerda

Por: Paulo Moura

Fonte: Pleno News