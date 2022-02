Pará extingue mais de 1.600 empregos de pessoas com idade acima de 50 anos

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, ontem, quinta-feira, 17, novo estudo sobre o mercado de trabalho formal (comparativo entre admitidos e desligados com carteira de trabalho assinada) no Estado do Pará, com foco nos trabalhadores com 50 anos ou mais de idade ocorridas no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021). O estudo com o balanço da trajetória do Emprego Formal no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, com recorte para trabalhadores nessa faixa de idade foi elaborado e analisado com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Não há mesmo vaga no mercado para quem tem mais de 50 anos, o que não deixa de ser uma discriminação e, ao mesmo tempo, um desperdício de mão de obra experiente e vivida, diferente de muitos países estrangeiros, onde os idosos são priorizados exatamente por terem conhecimento a passar aos mais novos e futuros do negócio.



Os dados do Caged levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

Segundo o Dieese/PA, no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), o Balanço da flutuação do Emprego Formal mostra que foram feitas em todo o Estado do Pará, um total de 405.983 admissões, contra 334.731 demissões, gerando um saldo positivo de 71.252 postos de trabalhos formais. Também segundo as análises do Dieese/PA, este saldo positivo de mais de 71 mil postos de trabalhos, alcançado pelo Estado do Pará no ano passado, infelizmente, não foi uniforme para todas as faixas de idades de trabalhadores. Quando o recorte é feito tomando como base a flutuação dos empregos formais na faixa de idade de trabalhadores acima de 50 anos ou mais, os resultados mostram perdas de postos de trabalhos formais no comparativo entre admitidos e desligados.



Ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) em todo o Estado do Pará, somente na faixa de idade de 50 anos ou mais, foram feitas 22.257 admissões, contra 23.878 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.621 postos de trabalhos formais.



MULHERES SÃO MAIORIA

No mesmo período, levando em consideração a questão de gênero entre trabalhadores com 50 anos ou mais de idade, no comparativo entre admitidos e desligados, a maior perda de postos de trabalhos ocorreu entre pessoas do sexo feminino, com saldo negativo de 1.093 postos de trabalhos (equivalente a 67,4% do saldo total de postos perdidos). Já a perda de postos de trabalhos do sexo masculino alcançou o saldo negativo de 528 postos de trabalhos (equivalente a 32,6% do saldo total de postos perdidos.



Ainda de acordo com o Estudo do Dieese/PA sobre o Mercado de Trabalho Formal das pessoas com 50 anos ou mais de idade, levando em consideração a distribuição da ocupação formal por Setores Econômicos de Atividades, a situação foi a seguinte: No ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a grande maioria dos setores apresentou saldos negativos, com destaque para Setor de Serviços, com a perda de 1.440 postos de trabalhos, seguido do Setor da Indústria em Geral, com a perda de 516 postos de trabalhos; Comércio, perda de 243 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, com a perda de 36 postos de trabalhos. No período analisado, apenas o Setor da Construção apresentou saldo positivo com a geração de 614 postos de trabalhos.



O estudo do Dieese/PA também abrangeu a situação da flutuação do Emprego Formal no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) dos trabalhadores com 50 anos ou mais de idade, nos demais Estados que compõem a Região Norte. Nesta faixa de idade, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados apresentaram queda na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará com a perda de 1.621 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a perda de 1.135 postos de trabalhos; Rondônia, com a perda de 818 postos de trabalhos; Roraima, com a perda de 347 postos de trabalhos; Tocantins, com a perda de 193 postos de trabalhos; Amapá, com a perda de 83 postos de trabalhos e do Estado do Acre, com a perda de 77 postos de trabalhos.

Em toda Região Norte foram feitas no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), na faixa dos trabalhadores com 50 anos ou mais de idade, um total de 48.664 admissões, contra 52.398 desligamentos, com a perda de 4.274 postos de trabalhos formais.



As mudanças estruturais/conjunturais dos últimos anos impactaram e ainda estão afetando fortemente o Mercado de Trabalho, e agora mais ainda com os reflexos negativos da Pandemia. As análises do Dieese/PA mostram que os altos números de desempregados em todo o Brasil (cerca de 12 milhões de pessoas – Pnad/Continua/IBGE) e também no Pará (em torno de 500 mil pessoas – PNAD/Continua/IBGE) reforçam a dificuldade de colocação/inserção em um posto formal de trabalho tanto para jovens como em especial para trabalhadores com 50 anos ou mais de idade, até porque neste faixa de idade, grande parte dos trabalhadores continua como arrimos de famílias.



A experiência profissional sempre cobrada como um dos requisitos fortes para conquistar uma vaga no competitivo Mercado de Trabalho, não necessariamente foi determinante para que mais de 1.600 trabalhadores com 50 anos ou mais de idade mantivessem seus empregos no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) no Pará. Trabalhador experiente, acrescido da qualificação ou requalificação profissional, combinadas com investimentos em politicas públicas de geração de emprego e renda, podem ser boas alternativas para a volta ou mesmo a permanência destes trabalhadores com condições mais justas no Mercado de Trabalho.

Foto: Reprodução fmetropolitana