Pará ganha apoio da Embratur para Belém receber escritório na Amazônia e COP 30

Durante a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em Portugal, encerrada no último domingo (05), o secretário de Estado do Turismo do Pará, Eduardo Costa, e o secretário-adjunto, Lucas Vieira, estiveram reunidos com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, na BTL, em Lisboa para tratar da candidatura de Belém à sede da COP30 em 2025 e a abertura de um escritório da Embratur na Amazônia, com sede em Belém.



É papel da Embratur realizar ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal, e em parceria com as unidades federativas, fomentando o desenvolvimento econômico e social do País.

De acordo com Marcelo Freixo, o foco da atual gestão será recuperar a imagem do Brasil no exterior para atrair mais turistas, trazer investimentos e criar empregos no país. “A Embratur busca apresentar ao mundo um Brasil de destinos incríveis e sustentáveis. Após quatro anos de isolamento internacional, o Brasil retorna ao cenário global para retomar seu papel de protagonista na promoção do diálogo, da cooperação e das questões ambientais e de mudanças do clima”, afirma.

“Com foco em marketing, promoção e apoio à comercialização do Brasil no exterior, com base em inteligência de dados e big data, parcerias com os setores público e privado, investimentos em inovação, inserção da agenda de sustentabilidade e ações climáticas e foco em resultados”, comentou Freixo ao destacar a importância de eventos globais como a COP 30.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, mencionou a importância da presença do Estado em eventos desta magnitude, alinhando esforços com o governo federal, conversando com o trade e conhecendo o perfil desse consumidor. “O turismo é uma economia pujante e um caminho para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do Estado”, ressaltou.

Conexão Pará e Portugal – O diretor para o Brasil e América do Sul da TAP Air Portugal, Carlos Antunes, visitou o estande do Pará na BTL, juntamente com sua equipe de marketing. Em pauta, reforçou a parceria entre a Companhia e o Estado do Pará, uma vez que o fluxo aéreo direto entre Belém e Lisboa é um diferencial no deslocamento de turistas entre o Pará e a Europa.

Durante a reunião o CEO da TAP comunicou a decisão de ampliar número de voos semanais no estado a partir de 26 de março. As quatro frequências semanais de voos estão programadas para segunda, terça, quinta e sábado.

“Um voo direto Belém-Lisboa que nos dá acesso direto a esse turista português, europeu e até da África e Ásia, com a extensa malha aérea global da companhia nos permite fortalecer o turismo receptivo paraense, incrementando o fluxo de turistas no Pará. Fortalecer essa ponte é essencial para o turismo paraense, bem como permite o desenvolvimento de estratégias de atração de fortes mercados emissores”, destacou o secretário Eduardo Costa.

Faz parte da estratégia de promoção da Setur ampliar a divulgação do destino na Europa, aproveitando inclusive as plataformas da TAP, assim como pensar num programa de incentivo ao turismo em parceria com o trade turístico paraense.

Texto: Ascom Setur-PA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação