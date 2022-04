Pará ganha primeira rede de Gás Natural

Nesta quarta-feira (14/04), o secretário adjunto Carlos Ledo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (SEDEME), juntamente com a Diretora Presidente da Companhia de Gás do Pará, Claudia Bitar ao local da tubulação e equipamentos que viabilizam a primeira rede de Gás Natural do Estado do Pará. A Companhia de Gás do Pará, responsável pelo projeto, já marcou data para o início do trabalho, com previsão para o segundo semestre deste ano.

A visita ao local foi acompanhada pelo Diretor de Concessões da SEDEME, Wilton Teixeira e pelo Coordenador de Engenharia da Companhia de Gás, Izidoro Souto, que deu uma breve explicação de como serão utilizados os tubos e válvulas que já se encontram em solo paraense. A tubulação recebida tem um total de 2.400 metros de comprimento, é feita de aço carbono que atende as mais rígidas normas internacionais para redes de gás natural.

A rede de gás será construída por um método chamado não destrutivo, o que significa que não será necessário a abertura de grandes valas, causando menos impactos para a infraestrutura do local, evitando transtorno à população e diminuindo o prazo de execução do projeto.

Os tubos irão fazer a conexão entre a estação de condicionamento de gás, localizada no município de Barcarena, primeiro local a ser contemplado com a nova fonte de energia, e os clientes do distrito industrial. Juntamente com os tubos por onde passará o gás, houve o recebimento de válvulas que também auxiliarão o processo do gás. Ainda chegarão mais tubos com diâmetros ainda maiores para dar continuidade a construção da rede de gás.

O Secretário Adjunto Carlos Ledo falou sobre como a chegada da tubulação é um marco para o Estado do Pará.”Sem dúvida a chegada da tubulação marca um tempo para nós como Estado. Vamos entrar em uma nova era energética, uma era com mais desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Claudia Bitar, presidente da Companhia, comentou sobre os benefícios do gás natural. “É com muita satisfação que estamos desenvolvendo este projeto. O gás natural representa um avanço para o Estado. Ele é uma energia mais segura, eficiente, econômica e sustentável”.

A Companhia de Gás do Pará pretende iniciar as obras no segundo semestre de 2022 para atender clientes do ramo industrial e há uma previsão para a comercialização do Gás Natural Veicular (GNV) ainda para o ano de 2022.

Para conhecer por completo este projeto você pode acessar este link do Youtube que direciona para um vídeo educativo da Companhia de Gás do Pará onde a mesma elucida todo o projeto de implantação da rede de gás natural no Estado.

Texto: Verena Urrutty (ASCOM Companhia de Gás do Pará)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação