Pará gera 9.255 novos empregos na indústria em 12 meses

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, divulgado nesta quinta-feira, 21, mostra que o emprego formal na indústria paraense, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou saldos positivos nos balanços do ano de 2021 (Janeiro-Agosto/2021) e também nos últimos 12 meses. Mais uma vez, o Pará bate recorde a geração de empregos no período entre a pandemia do novo CoronaVírus.



O levantamento, segundo Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, foi elaborado com base em informações oficiais do Ministério da Economia, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Assim, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad).

Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



Conforme o estudo do Dieese/PA sobre o emprego formal no Setor da Indústria em Geral no Pará, em Agosto/2021, houve saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no mês em todo o Pará no Setor, 5.480 admissões contra 3.256 desligamentos, com a geração de 2.224 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Agosto/2020), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que ligeiramente menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Pará, 4.880 admissões, contra 2.665 desligamentos com a geração de 2.215 postos de trabalhos.



Ainda em Agosto/2021, no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.224 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 794 postos de trabalho; Rondônia, 469; Tocantins, 222; Roraima, 119; Acre, 76 e do Amapá, com a geração de 34 postos de trabalhos.

NO MÊS

Conforme as analises do Dieese/PA, no mês de Agosto/2021, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 13.242 admissões contra 9.304 desligamentos, com a geração de 3.938 postos de trabalhos formais.



Nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), no balanço comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Pará, 30.772 admissões, contra 24.034 demissões, com a geração de 6.738 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Agosto/2020), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, no Setor em todo o Pará, 25.047 admissões, contra 22.040 desligamentos com a geração de 3.007 postos de trabalhos.



As analises do Dieese/PA mostram ainda que nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque novamente para o Estado do Pará, com a geração de 6.738 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 6.675 postos de trabalhos; Tocantins, 1.885; Rondônia, 1.587; Acre, 816; Amapá, 430 postos de trabalhos e do Estado de Roraima, com a geração de 342 postos de trabalhos.

NO ANO

Ao longo de 2021 (Janeiro-Agosto) foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 84.107 admissões contra 65.634 desligamentos, com a geração de 18.473 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com o balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre emprego formal na Indústria em Geral no Pará, houve saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Agosto/2021). Foram feitas no período analisado, no Setor da Indústria em Geral em todo o Pará, 45.166 admissões, contra 35.911 desligamentos, com a geração de 9.255 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Já nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Agosto/2021), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 9.982 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 9.255 postos de trabalhos; Tocantins, 1.976; Rondônia, 1.419; Acre, 887; Roraima, 522 e do Estado do Amapá, com geração de 500 postos de trabalhos.

Nesse mesmo período (Setembro/2020-Agosto/2021), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 121.363 admissões contra 96.822 demissões, com a geração de 24.541 postos de trabalhos.

Imagem: Rádio Aliança FM