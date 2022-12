Pará gera mais de 21 mil postos de trabalho neste ano no setor de Serviços

O Estado do Pará já gerou mais de 21 mil novos empregos ao logo deste ano no setor de Serviços. É o que mostra pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, do Ministério do Trabalho no mês de Outubro/2022, pelo décimo mês consecutivo.

Segundo o órgão de pesquisa, o Emprego Formal ,no Setor Serviços no Estado do Pará, no mês de Outubro/2022, registrou saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, 12.401 admissões contra 10.404 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.997 novos empregos. No mesmo período do ano passado (Outubro/2021), a situação foi inversa, pois o Setor apresentou queda de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade, 12.934 admissões, contra 15.493 desligamentos, com a perda de 2.559 postos de trabalhos.

Ainda em Outubro/2022, no Setor Serviços, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará com a geração de 1.997 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas com a geração de 1.323 postos de trabalhos; Rondônia, 506; Tocantins, 425; Acre, 401; e Roraima, com a geração de 221 postos de trabalhos. Também no mês de Outubro/2022, apenas o Estado do Amapá apresentou queda na geração de empregos formais, com a perda de 322 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no mês de Outubro/2022, foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 33.150 admissões contra 28.599 desligamentos, gerando um saldo positivo de 4.551 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

Neste ano (Janeiro-Outubro/2022), no comparativo entre admitidos e demitidos, o Setor Serviços no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Estado, 128.601 admissões, contra 107.031 desligamentos, gerando um saldo positivo de 21.570 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Outubro/2021), o Setor Serviços no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 128.103 admissões, contra 105.449 desligamentos, com a geração de 22.654 postos de trabalhos.

Todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados no setor de Serviços, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 23.374 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 21.570 postos de trabalhos; Rondônia, 9.241; Tocantins, 7.987; Roraima, 4.531; Amapá, 4.318, e do Estado do Acre, com a geração de 4.086 postos de trabalhos.

Segundo as análises do Dieese/PA, neste ano (Janeiro-Outubro/2022), foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 368.750 admissões contra 294.643 desligamentos, gerando um saldo positivo de 74.107 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

O Estudo realizado pelo Dieese/PA mostra que no Setor de Serviços, tomando como base os últimos 12 meses (Novembro/2021-Outubro/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, 149.067 admissões, contra 128.227 desligamentos, com a geração de 20.840 postos de trabalhos.

Nesse mesmo período, no Setor Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 21.749 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 20.840 postos de trabalhos; Rondônia, 9.755; Tocantins, 8.368, Amapá, 4.836; Roraima, 4.612, e do Estado do Acre, com a geração de 4.145 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses (Novembro/2021-Outubro/2022), foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 424.430 admissões contra 350.125 desligamentos, gerando um saldo positivo de 74.305 postos de trabalhos.

Imagem: Reprodução