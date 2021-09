Pará gera mais de 71 mil empregos no mercado informal em 12 meses

Em agosto passado foram gerados em todo o Estado quase nove mil postos de trabalhos formais. Com este resultado, o Pará já acumula um saldo positivo somente neste ano (Janeiro-Agosto/2021) de mais de 53 mil postos de trabalhos e nos últimos 12 meses, o saldo positivo alcança 71 mil postos de trabalhos. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 29, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que divulgou resultado de pesquisa baseada em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Ministério do Trabalho e Previdência e do Observatório do Trabalho do Estado do Pará.



Com estes novos resultados positivos, o Estado do Pará lidera a geração de Empregos Formais em toda a Região Norte. No ranking nacional, considerando todos os oito primeiro meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) o Pará foi o 11º Estado do país que mais gerou empregos com carteira assinada, segundo explica o coordenador de pesquisas do Dieese/PA, economista Roberto Sena. Segundo o economista, os dados do Caged divulgados nesta quarta-feira, levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do CAGED são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

AGOSTO

De acordo com o Dieese/PA, no mês passado, o Emprego Formal voltou a apresentar crescimento no Estado. Foram feitas no mês analisado, em todo o Pará, 36.092 admissões contra 27.335 desligamentos, gerando um saldo positivo de 8.757 novos empregos. No mesmo período do ano passado (Agosto/2020), o Estado também apresentou crescimento na geração de empregos formais, só que o resultado foi maior que verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 29.706 admissões contra 19.646 demissões, gerando um saldo positivo de 10.060 postos de trabalhos no Setor Formal da Economia.



Todos os Setores Econômicos do Estado, em agosto, apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Setor Serviços, com a geração de 3.285 postos de trabalhos, seguido da Indústria em Geral, com a geração de 2.224 postos de trabalhos; 1.483 no Comércio; 1.335 na Construção, e do Setor da Agropecuária, com a geração de 430 postos de trabalhos.

NA REGIÃO NORTE

O Estudo produzido pelo Dieese/PA também analisou a situação da geração de Empregos Formais nos demais Estados da Região Norte no mês passado (Agosto/2021). No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 8.757 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 5.847 postos de trabalhos, e do Estado de Rondônia, com a geração de 2.002 postos de trabalhos. Em toda a Região Norte, em agosto, foram feitas 85.331 admissões contra 65.553 demissões, gerando um saldo positivo de 19.778 postos de trabalhos formais.

NO ANO

Nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) foram feitas em todo Pará, 250.528 admissões contra 196.965 desligamentos, gerando saldo positivo de 53.563 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Agosto/2020), o Estado também teve crescimento de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 183.582 admissões, contra 170.237 desligamentos, gerando um saldo positivo de 13.345 postos de trabalhos.



Ainda nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor Serviços, com a geração de 19.627 postos de trabalhos, seguido do Comércio, com a geração de 12.309 postos de trabalhos; 11.219 na Construção Civil; 6.738 na Indústria em Geral; e da Agropecuária, com a geração de 3.670 postos de trabalhos.



Também nos primeiros sete meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), nos demais Estados que compõem a Região Norte, no comparativo entre admitidos e desligados, todas as unidades apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque novamente para o Pará, com a geração de 53.563 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 25.394; Tocantins, 12.937; e do Estado de Rondônia, com a geração de 12.395 postos de trabalhos.

Nos primeiros oito meses deste ano (Jan-Ago/2021) foram feitas em toda a Região Norte, 585.855 admissões contra 469.320 demissões, gerando um saldo positivo de 116.535 postos de trabalhos formais.

EM 12 MESES

Por fim, o Estudo do Dieese/PA mostra que nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Agosto/2021), no comparativo entre admitidos e desligados, o Emprego Formal no Estado do Pará apresentou saldo positivo. Foram feitas no período analisado em todo o Estado, 364.768 admissões contra 293.173 demissões, gerando saldo positivo de 71.595 postos de trabalhos. Todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Comércio, com a geração de 25.195 postos de trabalhos, seguido do Setor Serviços, com a geração de 23.441 postos de trabalhos; 9.958 na Construção; 9.255 na Indústria em Geral e 3.746 na Agropecuária.

Nos últimos 12 meses (Set/2020-Ago/2021), segundo o Estudo do Dieese/PA, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 71.595 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 40.087 postos de trabalhos; Tocantins, 17.302; e Rondônia,16.989.



Nos últimos 12 meses (Setembro/2020-Agosto/2021), no comparativo entre admitidos e desligados, foram feitas em toda a Região Norte um total de 856.077 admissões, contra 691.084 desligamentos, com a geração de 164.993 postos de trabalhos formais.

Imagem: Agência Brasil