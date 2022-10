Pará gerou mais de 7 mil postos de trabalhos em agosto, diz o Dieese-PA

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou nesta semana um novo estudo com os números da geração de empregos formais ocorridos no Estado do Pará, no mês de Agosto/2022), nos oito primeiros meses deste ano de 2022 (Janeiro-Agosto) e também nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022). As análises tomaram como base os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência.

Em agosto/2022, no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará voltou a apresentar saldo positivo de Empregos Formais, com a geração de mais de sete mil postos de trabalhos com carteira assinada. Com este novo resultado, no Balanço acumulado dos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto2022), o Estado do Pará já gerou mais de 38 mil postos de trabalhos. Também nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), o Estado registra crescimento do emprego formal, com a geração de quase 50 mil postos de trabalhos.

Segundo o Dieese/PA, no balanço do ranking nacional, no mês de Agosto/2022), o Pará foi 11º Estado do país que mais gerou empregos com carteira assinada, no comparativo entre admitidos e desligados. Na Região Norte o Estado do Pará é também líder na geração de empregos formais em todos os demais períodos analisados (mês de Agosto, no ano (Janeiro-Agosto/2022) e também nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022).

EM AGOSTO

Segundo o Dieese/PA, em Agosto/2022, no comparativo entre admitidos e desligados, o Emprego Formal apresentou crescimento no Estado do Pará. Foram feitas no período analisado, em todo o Pará, 39.539 admissões contra 32.441 desligamentos, gerando um saldo positivo de 7.098 postos de trabalhos formais. No mesmo período do ano passado (Agosto/2021), o Estado também apresentou crescimento de empregos formais, porém o saldo foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 39.942 admissões contra 30.143 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.799 postos de trabalhos no Setor Formal da Economia.

Ainda segundo o Dieese/PA, no mês de Agosto/2022, todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 2.527 postos de trabalhos, seguido do Setor da Construção, com a geração de 1.940 postos de trabalhos; Setor da Indústria em Geral, com a geração de 1.246 postos de trabalhos; Setor de Comércio, com a geração de 881 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, com a geração de 504 postos de trabalhos.

O Dieese/PA também analisou a flutuação do Emprego Formal nos demais Estados da Região Norte. No mês de Agosto/2022, todos os Estados do Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 7.098 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 4.088 postos de trabalhos; Tocantins, 2.147; Rondônia, 1.883; Roraima, 1.081; Amapá, 1.016, e do Estado do Acre, com a geração de 858 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises, em toda a Região Norte, foram feitas no mês de Agosto/2022, 99.878 admissões contra 81.707 desligamentos, gerando um saldo positivo de 18.171 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

O balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre a geração de empregos formais no Estado do Pará, nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, 286.200 admissões contra 247.788 desligamentos, gerando um saldo positivo de 38.412 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Agosto/2021), o Estado também apresentou crescimento de empregos formais, só que o saldo foi bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 278.623 admissões, contra 216.213 desligamentos, gerando um saldo positivo de 62.410 postos de trabalhos.

Nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços com a geração de 16.112 postos de trabalhos, seguido do Setor da Construção, com a geração de 7.261 postos de trabalhos; Setor de Comércio, 5.749; Setor da Indústria, 5.028, e do Setor da Agropecuária, com a geração de 4.262 postos de trabalhos.

O levantamento também abrangeu a situação da flutuação do Emprego Formal nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), nos Estados que compõem a Região Norte. No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 38.412 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 27.519 postos de trabalhos; Rondônia, 14.291; Tocantins, 12.740; Amapá, 6.439; Acre, 6.189, e do Estado de Roraima, com a geração de 5.213 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com o Dieese/PA, em todo o Norte, foram feitas nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), 736.990 admissões, contra 626.187 desligamentos, gerando um saldo positivo de 110.803 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

No período dos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), o Emprego Formal no Estado do Pará apresentou crescimento, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, 421.359 admissões contra 372.710 demissões, gerando saldo positivo de 48.649 postos de trabalhos. Nesse mesmo período, todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 15.467 postos de trabalhos, seguido do Setor de Comércio, com a geração de 14.364 postos de trabalhos; Setor da Construção, 7.835; Setor da Indústria em Geral, 6.658, e do Setor da Agropecuária, com a geração de 5.152 postos de trabalhos.

O estudo também abrangeu a situação do Emprego Formal nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), nos demais Estados que compõem a Região Norte. No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 48.649 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 36.422 postos de trabalhos; Rondônia, 16.549; Tocantins, 15.900; Acre, 8.768; Amapá, 7.661 e do Estado de Roraima, com a geração de 6.717 postos de trabalhos.

Também nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), em todo o Norte, foram feitas 1.066.507 admissões, contra 925.841 desligamentos, gerando um saldo positivo de 140.666 postos de trabalhos formais.



