Pará gerou mais de 71 mil novos empregos em 2021, maior resultado do Norte do Brasil

Setor de Comércio é o que gera mais oportunidades de empregos no Estado do Pará

Apesar de ter tido resultado negativo na geração de empregos em dezembro do ano passado, o Estado do Pará ainda se destacou entre todos os estados da região Norte, posto que gerou mais de 71 mil novos postos de trabalho, em praticamente todos os segmentos. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 01, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, cujos boletins têm sido acompanhados pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130.



O Estudo foi produzido com base em informações oficiais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Ministério do Trabalho e Previdência, que mostra, ainda, que o Estado do Pará fechou 2021 com alta recorde na geração de Empregos Formais. Segundo o supervisor técnico do Dieese/PA, Roberto Sena, mesmo com a perda de postos de trabalhos verificada no mês passado (Dezembro/2021), no balanço do Ano de 2021 (Janeiro-Dezembro), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará gerou um saldo positivo com mais de 71 mil postos de trabalhos. Também de acordo com as análises do Dieese/PA, o Estado do Pará encerrou o ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) com a liderança na geração de Empregos Formais em toda a Região Norte e no ranking nacional, o Pará foi o 11º Estado do país que mais gerou postos de trabalhos com carteira assinada.



DEZEMBRO/2021



Em Dezembro/2021, no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado apresentou queda na geração de postos de trabalhos formais. Foram feitas no mês de passado, em todo o Pará, 24.298 admissões contra 31.940 desligamentos, gerando um saldo negativo de 7.012 postos de trabalhos formais. No mês de Dezembro/2020, o Estado também apresentou queda na geração de empregos formais, só que o resultado foi um pouco maior que o verificado em Dezembro/2021. Foram feitas, naquela oportunidade, 23.190 admissões contra 30.698 desligamentos, gerando um saldo negativo de 7.508 postos de trabalhos no Setor Formal da Economia.



A grande maioria dos Setores Econômicos do Estado apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados em dezembro do ano passado, com destaque para o Setor da Construção, com a perda de 3.153 postos de trabalhos, seguido do Setor Serviços, com a perda de 2.201 postos de trabalhos; Setor da Indústria em geral, com a perda de 1.610 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, com a perda de 774 postos de trabalhos.



Na outra ponta, apenas o Setor Comércio apresentou crescimento de empregos formais, com a geração de 726 postos de trabalhos. O estudo produzido do Dieese/PA também analisou a situação do Emprego Formal nos demais Estados da Região Norte ocorridas no mês passado (Dezembro/2021). No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos negativos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a perda de 7.012 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a perda de 3.148 postos de trabalhos; Tocantins, 1.548; Rondônia, 1.025; Amapá, 312; Acre, 252 e do Estado de Roraima com a perda de 78 postos de trabalhos.



Também no mês passado (Dezembro/2021), foram feitas em toda a Região Norte, 61.744 admissões contra 75.119 desligamentos, gerando um saldo negativo de 13.375 postos de trabalhos formais.

Mesmo com a perda de postos de trabalhos verificada no mês passado (Dezembro/2021), o Balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre a geração de empregos formais, no Estado do Pará, no ano de 2021 (Janeiro-Dezembro) mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados.

Foram feitas no período analisado em todo Pará, 405.983 admissões contra 334.731 demissões, gerando saldo positivo de 71.252 postos de trabalhos. No ano de 2020 (Janeiro-Dezembro), o Estado também apresentou resultado positivo na geração de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 305.042 admissões, contra 274.981 desligamentos, gerando um saldo positivo de 30.061 postos de trabalhos.



Ainda no comparativo entre admitidos e desligados, no ano passado, todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor Comércio, com a geração de 22.091 postos de trabalhos, seguido do Setor Serviços, com a geração de 21.515 postos de trabalhos; Construção, 13.264; Indústria em Geral, 9.247 e do Setor da Agropecuária, com a geração de 5.135 postos de trabalhos.



O estudo do Dieese/PA também abrangeu a situação da flutuação do Emprego Formal no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), nos demais Estados que compõem a Região Norte. No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 71.252 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 35.141 postos de trabalhos; Tocantins, 15.931 e do Estado de Rondônia, com a geração de 13.978 postos de trabalhos.



De Janeiro a Dezembro/2021 foram feitas em toda a Região Norte, 959.715 admissões contra 805.048 demissões, gerando um saldo positivo de 154.667 postos de trabalhos formais. Ainda segundo o Dieese/PA, para 2022, mesmo com a conjuntura ainda bastante adversa, os cenários no campo do Emprego no Estado e em todo o Brasil, precisarão ter maiores investimentos em setores concentradores de mão de obra como Construção Civil, Indústria, Comércio e Serviços, além de investimentos pesados nas questões que envolve a Qualificação Profissional e a Intermediação de Mão-de-Obra.