Pará investiga três casos suspeitos da variante delta do novo coronavírus

Casal de irmãos chegou de Portugal e teve contato com a mãe em Belém. Até então, não há casos nem óbitos confirmados da variante no estado.

O Instituto Evandro Chagas (IEC) investiga três casos suspeitos da variante delta do novo coronavírus no Pará. Até então, não há casos nem óbitos confirmados da variante no estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), as três amostras são de duas mulheres e um homem, sendo um casal de irmãos que chegou de Portugal, e a mãe deles, com quem eles tiveram contato em Belém.

A Sespa disse que o monitoramento e o acompanhamento dos pacientes é de responsabilidade da vigilância do município e que as amostras passam por análise no Laboratório Central do Pará (Lacen), a fim de identificar se são passíveis de sequenciamento para depois serem enviadas ao laboratório de referência, o IEC.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disse que a equipe de Vigilância Epidemiológica da secretaria foi acionada, coletou amostras e encaminhou para análise do Lacen, confirmando Covid-19 em um dos casos.

As amostras foram encaminhadas para o laboratório do IEC para sequenciamento genético, que deve determinar se corresponde ou não a uma nova cepa, segundo a secretaria.

A Sesma afirmou, ainda, que a equipe segue acompanhando e fazendo o rastreamento dos contatos feitos pelos casos suspeitos.

No boletim desta terça (31), 584.363 casos de Covid-19 e 16.461 mortes provocadas pela doença, desde o início da pandemia. Até então, foram 547.215 recuperados.

Vacinação

Até esta terça (31), 6.519.716 doses de vacina foram aplicadas no Pará.

Na 1ª dose, foram 4.066.022 doses aplicadas, o que corresponde a 46,32% da população. Já na segunda dose, foram 2.453.694, equivalendo a 27,95% da população, segundo dados da Sespa e do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Em Belém, quem recebeu a primeira dose de Astrazeneca até 30 de junho e nasceu entre 1962 e 1971 deve procurar os locais para receber a segunda dose da vacina na quarta-feira (1º).

Já na quinta (2), recebe a segunda dose os nascidos de 1972 e 1975 e que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 30 de junho.

FONTE G1 PARÁ