Pará já recebeu 4.498.060 doses contra a covid-19

O Pará recebeu neste sábado, 03, nova remessa de vacinas contra a covid-19. Foram 98.250 doses da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela FioCruz. Essa é a 40ª remessa enviada ao Estado pelo Ministério da Saúde. Conforme os dados do Vacinômetro, até agora, o Pará recebeu 4.498.060 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.611.700 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 50.450 da Janssen.

As doses desta nova remessa de Oxford/AstraZeneca são destinadas à vacinação da primeira dose de pessoas sem comorbidade com menos de 59 anos, jornalistas e para segunda dose de pessoas com comorbidades e deficiência permanente.

“O Governo tem trabalhado intensamente para avançar na vacinação em todo o Pará. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município e procurando a vacina quando chegar a sua vez”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) elaborava, hoje, o planejamento de destinação das doses e organizava a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Até a manhã deste sábado (3), segundo a página do Vacinômetro, o Pará havia vacinado 2.628.883 pessoas com a primeira dose e 1.146.534 com a segunda dose. As informações sobre vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha, em todo o Estado, na página do Vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).



Foto: Agência Pará

Nova remessa da vacina Oxofor AstraZeneca