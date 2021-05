Pará já recebeu mais de 3 milhões de doses contra a covid-19

Com duas novas remessas de vacinas contra a covid-19 que desembarcaram na tarde desta quarta-feira, 25, o Estado Pará recebeu, do Ministério da Saúde, 3.111.640 de doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.778.600 da Oxford/AstraZeneca e 93.600 da Pfizer. Esta foi a 25ª remessa, com 19.890 doses de Pfizer e a 26ª remessa com 195.000 doses da Oxford/AstraZeneca. Ao todo, são 3.111.640 de doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.778.600 da Oxford/AstraZeneca e 93.600 da Pfizer. Os informes são da Agência Pará de notícias.



As doses da Pfizer devem ser divididas apenas para Belém e Ananindeua. “Trata-se de uma determinação do Ministério da Saúde, pois essa vacina necessita de condições específicas de transporte e armazenamento e o deslocamento para longas distâncias poderia comprometê-las. Por isso, elas serão encaminhadas ainda hoje para esses municípios”, explica o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.



As demais doses devem ser distribuídas aos outros municípios já nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “A chegada de mais remessas ao Estado é de fundamental importância pois, dessa forma, vamos avançando na vacinação. Ressaltamos que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação do seu município. Não deixem de tomar a segunda dose, pois só assim é possível completar o ciclo da imunização e sigam tomando todos os cuidados como uso de máscara, álcool em gel e mantenham o distanciamento social”, reforça o secretário.



As vacinas da AstraZeneca serão distribuídas às cidades do interior para a primeira dose de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores da educação, sendo divididas entre docentes da educação fundamental e outros profissionais não docentes além de profissionais de segurança pública. Já as vacinas da Pfizer devem ser destinadas à primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente.

VACINAS



Até a manhã desta quarta-feira (26), o Pará já aplicou 1.327.610 vacinas da primeira dose e 713.791 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado por meio da página do vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).

Foto: Agência Pará de Notícias