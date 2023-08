Pará lança Campanha Nacional de Multivacinação nesta quinta-feira (10)

Nesta quinta-feira (10), será lançada a Campanha Nacional de Multivacinação. A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura de diversas vacinas em todo o estado. O público alvo será crianças e adolescentes menores de 15 anos. O lançamento da campanha contará com a presença do Governador do estado Helder Barbalho ; da secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel; do diretor do Programa Nacional de Imunização (PNI), Éder Gatti; do secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, e do secretário Municipal de Saúde de Belém, Pedro Anaisse.

Além das vacinas para o público-alvo, a campanha também disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e Dupla adulto. Todos os 144 municípios do estado estão abastecidos de vacinas e estão sendo mobilizados pela Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) para aumentar a adesão às vacinas ofertadas.

A campanha começa no dia 10 e se estende até o dia 26 de agostos, tendo como dia “D” 19 de agosto (sábado). Nesse dia, o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos serão ampliados, para alcançar um número maior de crianças e adolescentes imunizados.

Todas as vacinas que pertence ao calendário nacional serão oferecidas, com destaque às vacinas contra poliomielite e sarampo, doenças que ameaçam voltar em função da baixa cobertura vacinal, mas também contra difteria, coqueluche, tétano, febre amarela e hepatite B.

A campanha de vacinação é uma iniciativa do Ministério da Saúde, coordenada no Pará pela Sespa e executada pelos municípios. Durante o período da campanha, as Usinas da Paz, complexos de serviços públicos geridos pelo Estado, também terão postos de imunização.

Imagem Reprodução: Freepik