Pará libera eventos, mas vai exigir comprovante de vacina para shows e partidas de futebol

O Governo do Pará divulgou na manhã desta sexta-feira, 27, nova flexibilização das medidas restritivas contra a covid-19. Segundo o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa), Marcel Botelhos, as mudanças só foram possíveis graças à diminuição expressiva de casos de covid-19, consequência do avanço da vacinação.

Com a alteração do decreto, boates, casas noturnas e shows estão liberados já a partir deste sábado, 28; eventos esportivos também podem retornar com 30% da capacidade das praças, estádios e ginásios. Estão autorizados ainda eventos em geral com lotação superior a 300 pessoas, mas a presença de público está condicionada a vacinação.

De acordo com a nova regra, só poderão ter acesso aos eventos pessoas que apresentarem a carteira de vacinação comprovando que tomaram a primeira dose da vacina há pelo menos 14 dias. Segundo o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, para quem não puder se vacinar por recomendação médica será exigido apresentação de teste do tipo PCR realizado em até 72 horas antes do evento.

Para autorizar a flexibilização, o foverno do estado usou como parâmetro 37 municípios, que não registraram novos casos de covid-19 nos últimos 14 dias (Segundo a data do início dos sintomas), são eles: Abaetetuba, Acará, Afuá, Alenquer, Aveiro, Bonito, Breu Branco, Breves, Capanema, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Curionópolis, Curuçá, Dom Eliseu, Faro, Igarapé-Açu, Inhangapi, Jacundá, Maracanã, Marituba, Mojuí dos Campos, Muaná, Nova Ipixuna, Pacajá, Portel, Porto de Moz, Primavera, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João de Pirabas, São Sebastião da Boa Vista, Terra Santa Trairão e Xinguara.

As alterações no bandeiramento verde serão publicadas ainda hoje em uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

Fonte: Roma News