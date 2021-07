Pará lidera na geração de emprego formal no setor da Construção

Continua em crescimento a geração de emprego formal, com carteira assinada, no setor da construção no Estado do Pará, apesar da situação ainda adversa em função da pandemia do novo coronavírus, que prejudicou a economia e gerou muito desemprego em todo o mundo. Ontem, sexta-feira, 23, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, divulgou estudo feito com base em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

De acordo com o Dieese/PA, em Maio/2021, ocorreu saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará no Setor da Construção, 7.384 admissões contra 4.343 demissões, com a geração de 3.041 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Maio/2020), a situação no setor foi inversa, pois houve queda de empregos formais. Foram feitas, naquela oportunidade, em todo o Estado, 3.148 admissões, contra 3.248 desligamentos, com a perda de 100 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Maio/2021, no Setor da Construção, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.041 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 448 postos de trabalhos; Rondônia, com 280 postos; Amazonas com 231 postos, e do Estado do Acre, com a geração de 165 postos de trabalhos. Também no mês de Maio/2021, apenas o Estado de Roraima apresentou queda na geração de empregos formais, com a perda de 55 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Maio/2021, foram feitas no Setor da Construção, em toda a Região Norte, 11.851 admissões contra 7.653 demissões, com a geração de 4.198 postos de trabalhos formais.

O Estudo do Dieese/PA mostra ainda que nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), no balanço sobre a flutuação dos postos de trabalhos, o Setor da Construção no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas este ano (Janeiro-Maio/2021), em todo o Pará, 27.133 admissões, contra 22.911 demissões, gerando um saldo positivo de 4.222 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Maio/2020), a situação no Setor foi inversa, pois houve queda de empregos formais. Foram feitas, naquela oportunidade, no Setor em todo o Pará, 18.372 admissões, contra 21.472 desligamentos, com a perda de 3.100 postos de trabalhos.

As analises do Dieese/PA mostram ainda que nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 4.222 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com 1.080 postos, e do Estado do Amazonas, com a geração de 789 postos de trabalhos. Também nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), o Estado do Amapá foi quem apresentou a maior perda de empregos formais, com a perda de 359 postos de trabalhos.

Também nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 46.729 admissões contra 40.208 demissões, com a geração de 6.521 postos de trabalhos.

De acordo com o balanço do Dieese, nos últimos 12 meses (Juneiro/2020-Maio/2021), em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, também houve saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado (Junho/2020-Mai/2021), no Setor em todo o Estado, 66.893 admissões, contra 54.554 desligamentos, com a geração de 12.339 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 12.339 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 4.161 postos de trabalhos e do Estado do Amazonas, com a geração de 3.285 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado (Junho/2020-Maio/2021), o destaque na perda de empregos formais no Setor ficou por conta do Estado do Amapá, com saldo negativo de 35 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses (Juneiro/2020-Maio/2021), foram feitas, no Setor da Construção em toda a Região Norte, 117.305 admissões contra 95.762 demissões, com a geração de 21.543 postos de trabalhos.

Foto: Construção – Agência Pará