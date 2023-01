Pará Live faz homenagem ao aniversário de Belém, com show gratuito no Theatro da Paz

Seis artistas que já passaram pelo projeto, patrocinado pela Equatorial Pará, subirão ao palco do Theatro da Paz. Ingressos podem ser retirados pelo público gratuitamente.

Numa homenagem ao aniversário de Belém, o projeto Pará Live, em sua terceira edição, realiza, nesta terça-feira (10), um show especial para celebrar os 407 anos da Cidade Morena. No palco do Theatro da Paz, desfilarão nomes que já passaram pelas outras edições do projeto, como Pedrinho Cavallero, Félix Robatto, Jade Lima, Jorginho Gomes, Layse e Raidol. A entrada será aberta ao público, que poderá retirar os ingressos na bilheteria do Theatro, no dia do evento, terça-feira, a partir das 17h.

O Pará Live surgiu durante a pandemia de Covid-19, como uma forma de abrir espaço para os artistas que precisavam continuar trabalhando, ainda que de maneira virtual. Nesta edição, ele volta aos palcos presenciais, levando artistas paraenses para grandes teatros da cidade. Através da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, a Equatorial Pará é a patrocinadora do evento.

Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, destaca que a apresentação é um presente de aniversário à capital paraense, que possui um cenário musical rico e diverso. “Sempre patrocinamos projetos que destacam a força da nossa cultura. Acreditamos no potencial da arte regional e esperamos que o público possa aproveitar esse momento que vai reunir nomes novos e consagrados da nossa terra”, afirma.

O primeiro show desta edição ocorreu no último dia 20 de dezembro, com nomes escolhidos pela curadoria do projeto, como Keila, Jeff Moraes, Arthur da Silva e Nosso Tom, no palco do teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas.

O segundo show, também no Teatro Maria Sylvia Nunes, foi neste último sábado, 7, com os artistas autorais Kevin Kennedy, banda Azymutal, Tiffany Boo e Stella do Carmo, escolhidos pelo público, em enquete realizada no final do ano passado, nas mídias sociais da Equatorial Pará, que tiveram mais de 20 mil comentários.

Os dois primeiros shows vão gerar os quatro programas da terceira temporada do projeto. O show desta terça-feira, 10, marca a abertura desta temporada e será transmitido ao vivo, direto do Theatro da Paz, pela TV Cultura do Pará e mídias sociais da Equatorial Pará. Os demais programas também serão veiculados pela TV Cultura do Pará e mídias digitais da Equatorial Pará nos dias 10 (show ao vivo), 13, 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro, sempre às 19h30.

Serviço:

Terceiro show da 3ª edição do Pará Live

Quando: Terça-feira, 10 de janeiro

Onde: Theatro da Paz

Hora: 19h30

Entrada gratuita

Ingressos podem ser retirados pelo público no dia do evento, a partir das 17h

Foto: Divulgação