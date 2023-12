Pará mantém trajetória positiva na geração de empregos com mais de 55 mil novos postos

Ao longo do ano de 2023 o Estado do Pará manteve uma trajetória positiva na geração de empregos formais. É o que aponta o estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese Pará, divulgado na quinta-feira, 28.

No balanço acumulado entre janeiro e novembro, no comparativo entre admitidos e desligados, o Pará registrou um saldo positivo de 55.534 postos de trabalhos formais, um resultado 12,0% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (janeiro a novembro de 2022), quando foram gerados cerca de 49.400 postos.

Com o resultado, o Estado ganha destaque na 11ª posição entre as demais Unidades da Federação com o maior saldo positivo na geração de empregos e segue na liderança entre os estados da região Norte.

“O governo do Pará conclui mais um ano cumprindo o seu papel na movimentação positiva da economia e, consequentemente, na geração de emprego e renda. Os resultados alcançados comprovam que o trabalho e o investimento dispensado em obras estruturantes, educação e qualificação tem dado certo. Em 2023 tivemos o desafio de manter um ritmo propositivo, com ações e programas que beneficiassem a população e trouxessem mudança de realidade. Injetando recursos em programas que buscam qualidade de vida, também contribuímos para o aumento do poder de compra, logo o comércio, o serviço, se mantém em circulação, e automaticamente provocam a abertura de novos mercados, de novas oportunidades. Em 2024 seguiremos com mais investimentos no que faz a diferença para a vida da nossa população”, reforçou o secretário de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim”.

Entre os setores com destaque na geração de empregos durante 2023, o estudo apresenta em primeiro lugar o Serviço, com saldo positivo de 21.237 postos de trabalhos, seguido do Setor da Construção Civil, com saldo positivo de 12.681 postos de trabalhos e o Setor de Comércio, com saldo positivo de 10.342 postos de trabalhos.

Intermediação de mão de obra

O governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, também presta, de forma gratuita, serviços de cadastro de vagas de emprego, entrevistas, atualização de currículo e emissão de seguro-desemprego por meio do Sistema Nacional de Emprego. No Pará, a rede SINE conta com postos de atendimento em 33 municípios e em 2023 foi a responsável em colocar e recolocar cerca de 8mil trabalhadores em vagas no mercado de trabalho formal.

Ana Claudia Gonçalves procurou um dos postos de atendimento em Belém e foi surpreendida ao garantir a vaga e ser contratada em tempo ágil.

“O Sine realiza um processo sério. Fiz a entrevista no dia marcado e antes do prazo tive o retorno para iniciar o treinamento. Hoje estou trabalhando e quero mencionar a credibilidade que o Sine tem. Existem vagas sim! O governo apostou nas Usinas da Paz, espaços que geram oportunidade para as pessoas, independente da idade, e digo isso porque já estou na meia idade, e hoje me vejo atuando no mercado de trabalho novamente. Dá certo”, contou a trabalhadora do setor do Comércio.

Além da intermediação de obra, o Estado ainda dispõe de iniciativas voltadas à empregabilidade de jovens, com o programa “Primeiro Ofício”, que já empregou mais de 2mil jovens em vagas de aprendizagem e também investe em qualificação, através do programa Qualifica Pará, iniciativa que certificou cerca de 30 mil pessoas nas mais diversas áreas, nos 144 municípios paraenses.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação