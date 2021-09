Pará marca presença no importante evento Global Citizen Live para tratar questões do planeta

O Estado do Pará marcou presença no evento Global Citizen Live, que reuni celebridades, artistas e líderes do mundo inteiro, onde todos lutam em prol de defender o planeta e derrotar a pobreza.

O evento aconteceu neste sábado (25) e foi transmitido por 6 continentes. durante os intervalos do show o governador do estado do Pará Helder Barbalho apareceu no telão para falar sobre o comprometimento do estado com a Amazônia, o estado está comprometido em cortar em 86% das suas missões até 2036.

“O estado do Pará, na Amazônia brasileira, está comprometido em cortar em 86% das suas emissões até 2036 e zerar essas emissões antes de 2050. Com o festival nós reforçamos o nosso compromisso em ampliar o número de áreas protegidas, planejar o estado sob um olhar das mudanças climáticas e estimular o manejo florestal sustentável, uma das nossas maiores vocações. O cidadão global é aquele que sabe que todos nós vivemos num só planeta e que ninguém pode ficar para trás. Que cada árvore, que cada rio e cada família Amazônia importam para todos nós”, complementou o governador do estado.

A campanha global 2021 da Global Citizen tem um plano de recuperação que se concentra em cinco objetivos fundamentais sendo eles, acabar com a covid-19 para todos, acabar com a crise de fome, retomar o aprendizado para todos, proteger o planeta e avançar a equidade para todos.

O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’ de Almeida, esteve no palco de Nova York para mostrar o compromisso do estado em combater causas e efeitos das mudanças climáticas. “… Hoje, tenho o prazer de anunciar que vamos: criar pelo menos 3 novas Áreas Protegidas, expandir em 25% a área de manejo florestal sustentável e estabelecer planos de mitigação e adaptação das mudanças climáticas, e alcançaremos emissões líquidas zero antes de 2050 com metas de 2030 para evitar mais de 1,5 graus de aquecimento” ressaltou o secretário.

Foto: Divulgação