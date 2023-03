Pará marca presença no maior evento de turismo de pesca da América Latina

O Estada do Pará se prepara para marcar presença como um dos destinos expositores da Pesca Trade Show, entre os dias 23 e 25 de março, em São Paulo. O evento considerado o maior do segmento de turismo de pesca e do mercado de pesca esportiva da América Latina.

A participação do Pará faz parte da estratégia de promoção e comercialização da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e é uma oportunidade para apresentar aos compradores do setor os principais atrativos, sítios pesqueiros e a estrutura logística disponível para a prática da atividade em território paraense.

O mercado da pesca esportiva movimenta cifras bilionárias no Brasil e no mundo. Algo próximo a 200 bilhões de dólares no mercado global, o equivalente a cerca de 1 trilhão de reais. “Estamos falando de uma grande oportunidade de crescimento do número de turistas e visitantes trazendo receita para o estado. O esforço da Setur é justamente transformar esse potencial em produto turístico possível de ser comercializado, gerando emprego e renda nos cantos mais remotos do nosso território”, explica o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Eduardo Costa comenta ainda a capacidade de atração dos principais mercados emissores de turistas de pesca esportiva. “Se falarmos dos turistas brasileiros que mais visitam o Pará, a maioria vem da região Sudeste. Mas queremos aumentar a quantidade de produtos aqui no estado, para assim, atrair mais estrangeiros, como americanos, japoneses, franceses e alemães. Queremos incrementar essa oferta, com variedade de produtos para o mercado. Participar da Pesca Trade Show nos permite conhecer de perto as novidades desse mercado e como podemos conquistar uma fatia ainda maior desse turista que vem ao Brasil”, afirma.

De acordo com o consultor em pesca esportiva da Igarapesca, Kelven Lopes, o Pará apresenta um enorme potencial para o turismo de pesca, representado por inúmeros espécies de peixes alvo da pesca esportiva, tanto nacional quanto mundial, representados em ambientes marinhos como em ambientes continentais. Assim como, distintos destinos distribuídos pelos inúmeros rios, lagoas, lagos das hidroelétricas e região costeira, conhecida como região do Salgado.

“Há espécies de enorme interesse na costa, na região do Salgado, como o robalo, a pirapema, pescada amarela e xaréu, que são foco da pesca esportiva mundial. Já na região continental temos o tucunaré, trairão, os peixes de couro em distintos rios e possibilidades. Nossa proposta é recolocar o Pará no cenário nacional e internacional da pesca esportiva. Esse é o desafio. O turismo de pesca precisa ser mais discutido e falado no estado”, conclui Kelven Lopes.

A participação apresenta formato híbrido, no qual a Setur convida empresários do setor de turismo de pesca paraense para expor seus produtos turísticos em meio ao espaço institucional do Pará, em uma participação coletiva. Interessados em aderir a proposta devem preencher a ficha cadastral preliminar disponível no link https://forms.gle/ezvBgRz8BXFNz22C7

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará