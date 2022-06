Pará monta equipe para convencer CBF de clássico entre Brasil e Argentina no Mangueirão

Na próxima semana uma equipe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai estar em Belém visitando as obras do Estádio do Mangueirão. A visita será acompanhada por uma comissão da Federação Paraense de Futebol (FPF) e terá como integrantes o Diretor de Competições, Del Filho, o candidato à presidência da FPF, Paulo Romano, e o diretor da Federação, Raimundo Feliz. Além do trio, vão estar presentes o secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral, e o titular da Seel, Nivan Noronha.

Em contato com a imprensa, Paulo Romano confirmou integrar a comissão e explicou o motivo pelo qual aceitou o convite. “Fui convidado pelo Governador (Helder Barbalho) e aceitei. O convite veio por eu ser membro da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios da CBF”, disse.

A visita da CBF ao estádio faz parte do planejamento para trazer a partida entre Brasil e Argentina, no dia 22 de setembro, para marcar a reabertura do Mangueirão, que está fechado desde 2021 em reforma. Segundo apurou a reportagem, a ideia da comissão é, além de acompanhar de perto e apresentar o que está sendo feito no estádio, fazer uma “cerimônia” e intensificar as tratativas com a CBF para viabilizar que a partida entre as seleções aconteça em Belém.

No início desta semana, os Estados Unidos e outros estados brasileiros, como São Paulo e Manaus, já sinalizaram interesse em sediar a partida. No caso do país norte-americano, a ideia é fazer valor o contrato comercial da CBF com a empresa Pitch, que detém os direitos dos amistosos do Brasil.

O duelo contra a Argentina será o último antes da Seleção Brasileira seguir para o Catar, onde vai disputar a Copa do Mundo entre novembro e dezembro deste ano.

Fonte: Debate com Roma News