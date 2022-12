Pará: Motorista invade evento católico, atropela e mata 2 fiéis

A tradicional Caminhada de Fé com Maria, evento católico realizado em Santarém, no Pará, foi marcada por uma tragédia na madrugada deste domingo (4). Um motorista invadiu o evento, atropelou e matou dois fiéis próximo ao quartel do 8° Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), na BR-163. O fato ocorreu por volta de 1h30 da manhã.

Testemunhas relataram que um carro invadiu a pista onde os romeiros estavam e atingiu várias pessoas. As duas vítimas que morreram foram identificadas como Maria Moraes e Marciro Moraes, que eram mãe e filho. A caminhada faz parte da programação das festividades de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e várias ambulâncias foram deslocadas para o local. Ao menos três pessoas foram levadas ao Pronto Socorro de Santarém em estado mais grave, outras vítimas foram levadas em carros particulares e em outras ambulâncias de empresas privadas.

As três pessoas que estavam no veículo que atropelou os romeiros foram presas. De acordo com Samu, o motorista tinha sinais visíveis de embriaguez. O condutor foi identificado posteriormente como Sirlei de Lira, que confessou estar consumindo bebida alcoólica antes do ocorrido e que estava dirigindo o carro que atropelou os fiéis.

Sirlei passou por audiência de custódia ainda neste domingo, no Fórum de Santarém, e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Os ocupantes do veículo, incluindo o motorista, passaram por exames periciais e atendimento médico.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal