Para não “chocar visitantes”, mãe é impedida de amamentar na Disney

No último domingo (4/6), seguranças da Disney em Paris impediram que uma mãe amamentasse seu bebê em público pois “pessoas de outras culturas e religiões poderiam se chocar”.

O episódio foi registrado por Marie, uma psiquiatra francesa que testemunhou a abordagem e resolveu publicar a situação em seu Twitter. “Isso aconteceu na França, em julho de 2021! Delite de entreve à amamentação, onde estamos?”, desabafou.

Laura, a australiana repreendida, contou ao jornal francês Le Parisien que ficou chocado com o pedido dos seguranças do parque para que se cobrisse enquanto amamentava a filha de dois meses. “Não era possível ver muita coisa. Mas eles me disseram que se eu não quisesse me cobrir, deveria fazer isso em outro lugar porque havia pessoas de outras culturas e outras religiões que poderiam me ver”, disse.

A autora da publicação no Twitter, ao perceber o constrangimento de Laura, resolveu apoiar a australiana e se sentou ao seu lado para também amamentar o filho. “Os agentes ficaram boquiabertos. Não me disseram nada e não tiveram nenhuma reação, certamente temendo enfrentar um agrupamento de mulheres amamentando seus bebês”.

Após a repercussão do caso, um diretor da segurança do parque pediu desculpas à Laura, que posteriormente foi contatada para que fosse reembolsada.

No Twitter, a Disney afirmou que se “coloca à disposição das mães centros de cuidados para bebês com material adaptado e confortável com assentos especiais para amamentação”. Além disso, o parque lamentou o ocorrido. “Lamentamos profundamente essa situação e apresentamos novamente sinceras desculpas à mãe em questão. Os agentes ficaram boquiabertos. Não me disseram nada e não tiveram nenhuma reação, certamente temendo enfrentar um agrupamento de mulheres amamentando seus bebês”, diz a publicação.

Apesar da retratação, o episódio ficou na memória de Laura, que afirmou: “Meu coração acelera cada vez que tenho que alimentar minha bebê. É preciso que parem de incomodar as mães”.