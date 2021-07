Pará não recebe doses de imunizantes da covid-19 previstas para esta sexta

Pará não recebeu as 162.500 doses de vacina contra a covid-19 esperadas para esta sexta-feira, 16.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a nova previsão enviada pelo Ministério da Saúde as doses devem ser encaminhadas ao Estado até o final da manhã desta sexta-feira, 16.

Ao chegarem, as doses serão distribuídas para os 144 municípios do Pará ainda hoje. Segundo o Governador, a ideia é de que a vacina chegue em pessoas com 30 anos para mais.