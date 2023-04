Pará, notável, conquista título brasileiro da 1ª Divisão sem perder um jogo no campeonato realizado na Bahia

O vôlei paraense, depois de três anos, voltou a brilhar no cenário nacional. No sábado, 1, o Pará sagrou-se campeão brasileiro da primeira divisão masculino Sub-16.



A conquista aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia, onde aconteceu o campeonato promovido pela CBV [Confederação Brasileira de Vôlei].



O título foi ganho pela equipe paraense sem perder nem um jogo, tampouco um set sequer. O predomínio foi total dos paraenses: melhor levantador: Gabriel Gomes; melhor líbero: Marllus Filho; MVP: Kayo Loureiro e melhor técnico: Zeca Sodré.



A campanha da equipe campeã:



Pará 3 x 0 Mato Grosso do Sul [25/18, 25/19 e 25/17]

Pará 3 x 0 Ceará [25/29, 25/15 e 26/10]

Pará 3 x 0 Bahia [25/16, 25/15 e 25/14]

Pará 3 x 0 Rondônia [25/17, 25/13 e 25/13]

Pará 3 x 0 Mato Grosso – semifinal- [25/20, 25/19 e 25/18]

Pará 3 x 0 Mato Grosso do Sul- final- [25/21, 25/14 e 25/14].

A conquista coloca o vôlei paraense na Divisão Especial, coroando o longo trabalho do técnico Zeca Sodré que na campanha contou com Udson como auxiliar técnico. (Colaboração/Braz Chucre).

Imagens: Divulgação